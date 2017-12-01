В Мексике 11 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не менее 11 человек погибли во вторник в ДТП с туристическим автобусом в мексиканском штате Кинтана-Роо, еще 20 получили травмы, передает ТАСС.

Как сообщили власти региона на своей странице в Facebook, в автобусе, который направлялся в археологическую зону Чаккобен, находился 31 человек. В числе погибших и пострадавших значатся граждане Канады, Италии и Мексики, сведений о россиянах обнародовано не было.

Причины ДТП устанавливаются.