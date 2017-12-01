Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -25 °С
Алматы: -4 °С
USD 335.33 EUR 395.49
RUB 5.70 CNY 50.75
Новости
Вся лента >>>

В Мексике 11 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

20 Декабря 2017 03:40 564
Поделиться:
В Мексике 11 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не менее 11 человек погибли во вторник в ДТП с туристическим автобусом в мексиканском штате Кинтана-Роо, еще 20 получили травмы, передает ТАСС.

Как сообщили власти региона на своей странице в Facebook, в автобусе, который направлялся в археологическую зону Чаккобен, находился 31 человек. В числе погибших и пострадавших значатся граждане Канады, Италии и Мексики, сведений о россиянах обнародовано не было.

Причины ДТП устанавливаются.

 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив