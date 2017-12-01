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В Мексике 11 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
20 Декабря 2017 03:40 564
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не менее 11 человек погибли во вторник в ДТП с туристическим автобусом в мексиканском штате Кинтана-Роо, еще 20 получили травмы, передает ТАСС.
Как сообщили власти региона на своей странице в Facebook, в автобусе, который направлялся в археологическую зону Чаккобен, находился 31 человек. В числе погибших и пострадавших значатся граждане Канады, Италии и Мексики, сведений о россиянах обнародовано не было.
Причины ДТП устанавливаются.
Ключевые слова: Происшествия,
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