В медцентре Актобе прием будут вести корейские специалисты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в Актобе откроют уникальный медицинский центр. Об этом рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

Главная особенность медцентра в том, что здесь за 4 часа можно пройти полное обследование и узнать всю информацию о состоянии здоровья.

Кроме того, по словам Асета Калиева, центр современной диагностики будет обслуживать не только казахстанцев, но и пациентов из ближайших стран СНГ.

«Открытие этого комплексного диагностического центра, его ещё называют Чекап-центр, мы планируем в первом квартале 2019 года. Он необходим для ранней и своевременной диагностики различных заболеваний у жителей нашей страны и прилегающих стран. Немаловажен данный проект и в сфере развития медицинского туризма, повышения уровня квалификации специалистов Актюбинской области, внедрения современных методов диагностики и лечения», - отметил рукводитель управления здравоохранения.

После открытия, в течение пяти лет вести приём будут ведущие специалисты госпиталя Сеульского национального университета, который является лидером корейской медицины. Это позволит полностью обучить местных врачей и весь медперсонал мировым стандартам диагностики и правильного менеджмента.

«Реализация проекта будет идти в рамках государственно-частного партнёрства совместно с Сеульским национальным университетом. Общая стоимость проекта примерно 5 миллиардов тенге. Скоро начнётся строительство, начало работ запланировано на апрель - май 2018 года», - добавил Асет Калиев.

Меморандум по созданию центра современной диагностики (Чекап-Центр) на базе Актюбинского медицинского центра между акиматом Актюбинской области и госпиталем Сеульского национального университета уже подписан.