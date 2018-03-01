Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -3 °С
Алматы: 10 °С
USD 320.34 EUR 394.47
RUB 5.54 CNY 50.62
Скачать

В медцентре Актобе прием будут вести корейские специалисты

20 Марта 2018 19:32 363
Поделиться:
В медцентре Актобе прием будут вести корейские специалисты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в Актобе откроют уникальный медицинский центр. Об этом рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

Новости по теме

Проверку проводит Минздрав из-за недополучения казахстанцами бесплатных лекарств
В трех регионах увеличилась смертность от заболеваний системы кровообращения Новый детский онкогематологический центр открылся в Актобе

Главная особенность медцентра в том, что здесь за 4 часа можно пройти полное обследование и узнать всю информацию о состоянии здоровья.

Кроме того, по словам Асета Калиева, центр современной диагностики будет обслуживать не только казахстанцев, но и пациентов из ближайших стран СНГ.

«Открытие этого комплексного диагностического центра, его ещё называют Чекап-центр, мы планируем в первом квартале 2019 года. Он необходим для ранней и своевременной диагностики различных заболеваний у жителей нашей страны и прилегающих стран. Немаловажен данный проект и в сфере развития медицинского туризма, повышения уровня квалификации специалистов Актюбинской области, внедрения современных методов диагностики и лечения», - отметил рукводитель управления здравоохранения.

После открытия, в течение пяти лет вести приём будут ведущие специалисты госпиталя Сеульского национального университета, который является лидером корейской медицины. Это позволит полностью обучить местных врачей и весь медперсонал мировым стандартам диагностики и правильного менеджмента.

«Реализация проекта будет идти в рамках государственно-частного партнёрства совместно с Сеульским национальным университетом. Общая стоимость проекта примерно 5 миллиардов тенге. Скоро начнётся строительство, начало работ запланировано на апрель - май 2018 года», - добавил Асет Калиев.

Меморандум по созданию центра современной диагностики (Чекап-Центр) на базе Актюбинского медицинского центра между акиматом Актюбинской области и госпиталем Сеульского национального университета уже подписан.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акимат, Здравоохранение, Актюбинская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив