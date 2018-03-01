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В марте Казахстан посетит Эмомали Рахмон

7 Марта 2018 12:17 722
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В марте Казахстан посетит Эмомали Рахмон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан запланирован на 14 марта 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, выступая в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Визит оживит двустороннее сотрудничество и партнерство. Этот визит станет большим шагом вперед», - отметил министр.
К.Абдрахманов также добавил, что дипломатические отношения между нашими странами всегда были основаны на взаимном доверии и поддержке.

«В области двустороннего сотрудничества были достигнуты значительные результаты», - заключил он.

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Ключевые слова: МИД РК, Таджикистан, Мажилис,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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