В марте Казахстан посетит Эмомали Рахмон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан запланирован на 14 марта 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, выступая в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Визит оживит двустороннее сотрудничество и партнерство. Этот визит станет большим шагом вперед», - отметил министр.

К.Абдрахманов также добавил, что дипломатические отношения между нашими странами всегда были основаны на взаимном доверии и поддержке.



«В области двустороннего сотрудничества были достигнуты значительные результаты», - заключил он.