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В марте цены на новое жилье в Казахстане повысились на 0,4%

В марте цены на новое жилье в Казахстане повысились на 0,4%
10 Апреля 2017 14:14 287

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте 2017 года цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Миннацэкономики РК.

«В марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, а перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного - снизились по 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась без изменений», - говорится в сообщении.

Изменение цен на рынке жилья
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Март 2017г.

Продажа нового жилья

-6,9

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

0,0

Перепродажа благоустроенного жилья

-6,7

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-0,3

 

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение -

  

 

Цена за 1 кв.м,
тенге

Март 2017г. к

Январь-март 2017г.
к январю-марту 2016г.

 

февралю 2017г.

декабрю 2016г.

марту 2016г.

декабрю 2015г.

 

Продажа нового жилья

249 152*⁾

0,4

0,0

-2,4

-3,6

-4,2

 

Перепродажа благоустроенного жилья

188 195

-0,1

-0,3

-3,1

-1,0

-3,5

 

Перепродажа неблагоустроенного жилья

115 251

-0,1

-0,1

-0,4

3,5

0,0

 

Арендная плата за благоустроенное жилье

1292

0,0

0,9

-0,6

0,7

-0,9

 

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 
Ключевые слова: Статистика, Жилье, КАЗМЕДИА, Статистика, Жилье, КАЗМЕДИА,
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