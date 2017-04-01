В марте цены на новое жилье в Казахстане повысились на 0,4%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте 2017 года цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Миннацэкономики РК.

«В марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, а перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного - снизились по 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась без изменений», - говорится в сообщении.

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Март 2017г. Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 0,0 Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -0,3