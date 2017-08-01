В Мангистау спасли жизнь полуторакилограммовому ребенку с пороком сердца

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Хирурги Мангистауского кардиологического центра при Мангистауской областной больнице (МОБ) выполнили уникальную операцию ребенку весом в 1,5 кг, а именно лигирование открытого артериального протока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мама детей ждала двойню, двух девочек. Но дети родились на 31 неделе беременности -24 июня. Одна девочка спустя две недели после рождения умерла. Вторая выжила, и ей несколько дней назад сделали операцию.

«Ребенок поступил 2 августа в отделение кардиореанимации кардиологического центра МОБ с весом 1 кг 450 граммов. При рождении его вес составлял 1 кг 200 граммов. Девочка очень медленно набирала вес из-за порока сердца. У нее был большой открытый артериальный проток, он заливал легкие и не давал ребенку нормально развиваться, поэтому его так срочно направили на операцию. Сама операция состояла в том, чтобы перевязать этот открытый артериальный проток. Для наших кардиохирургов эта операция была, в принципе, не сложной. Операция очень опасна тем, что проходила на работающем сердце. Плюс ребенок недоношенный, его легкие были незрелыми, слабый, вес малый, так что это составляло большую трудность. Но если бы не операция, ребенок, скорее всего, не выжил бы. Сегодня 10 день после операции - самочувствие ребенка прекрасное, после операции он уже прибавил 500 граммов, активно растет, кушает, улыбается. При поступлении уровень сатурации в крови была 70%, сейчас 99%, если все пойдет и дальше именно так, в среду мы его выпишем. По анализам крови и всем параметрам девочка прекрасно себя чувствует», - рассказала детский кардиолог кардиологического центра МОБ Асель Серяковская, она же главный внештатный детский кардиолог области.

Девочку назвали Акнур. Маму девочки Алтынай Клышбаева, 1992 года рождения. Для нее девочка - четвертый ребенок. Дома, в Мунайлы, ее ждут еще трое детишек.

Уточним, что такой диагноз говорит о пороке сердца. Открытый артериальный проток является необходимой анатомической структурой в системе эмбрионального кровообращения. Однако после рождения, в связи с появлением легочного дыхания, необходимость в артериальном протоке исчезает, он перестает функционировать и постепенно должен закрываться в первые 15-20 часов после рождения. В кардиологии открытый артериальный проток составляет почти 10% среди всех врожденных пороков сердца и в 2 раза чаще диагностируется у женщин.