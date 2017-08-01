В Мангистау начались учения разведчиков с участием вертолетов Ми-8 и истребителей

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области на недавно построенном полигоне «Бекет Ата» сегодня начались масштабные учения подчиненных разведывательных сил, проводимые региональным командованием «Запад», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учения разведывательных подразделений рассчитаны на 4 дня и проходят с привлечением боевой авиации. В них задействованы военнослужащие войсковых частей 99116, 41433 и 30153.

«Для разведчиков программой предусмотрены полковые тактико-специальные учения, состоящие из трех этапов. Так, в ходе одного из этапов личный состав поднимут по тревоге, он совершит марш в район проведения учения для проведения разведывательно-поисковых операций. Всего на данных учениях задействуют около 50 единиц боевой техники и 500 человек личного состава. Поддержку с воздуха специальным силам разведывательных подразделений составит боевая авиация на многоцелевых вертолетах Ми-8 и истребителях четвертого поколения СУ-27 Сил Воздушной обороны. Огневую поддержку с земли - минометы «Василек», ракетные системы залпового огня «Град» и гаубицы Д-30 регионального командования «Запад», - рассказал сотрудник пресс-службы управления командующего регионального командования «Запад» МО РК, старший лейтенант Рустем Игисинов.

Главная цель этих учений, по его словам, проверить личный состав на выполнение своего непосредственного предназначения. Разведчики должны на практике закрепить свои знания, навыки и умения, полученные во время теоретических занятий.

Игисинов подчеркивает, что региональное командование «Запад» по состоянию и интенсивности боевой подготовки является лучшим региональным командованием Сухопутных войск, а войсковая часть 99116, дислоцирующаяся в населенном пункте Бейнеу, считается одной из лучших воинских частей.