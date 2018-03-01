В Мангистау из Узбекистана прибыли родственники погибших в аварии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мангистау прибыли родственники погибших в аварии на трассе Актау-Бейнеу, передает lada.kz
Участие родных потребуется в ДНК-экспертизе. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Узбекистан.
В МЧС Узбекистана сообщили, что уже сегодня, 2 марта 2018 года, тела погибших планируют доставить на Родину.
- Тела погибших пока еще находятся в Казахстане. Наши представители сейчас тоже там. Родственников вызвали для проведения ДНК-экспертизы, - прокомментировали в МЧС Узбекистана.
Напомним, авария, в которой погибли семь человек, шесть из которых оказались гражданами Узбекистана, произошла 1 марта на трассе Актау-Бейнеу.
Здесь столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и пассажиры последнего погибли на месте.
Личность седьмого погибшего все еще устанавливают.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.
- В полиции рассказали подробности о «бомбе» в суде Алматы
- Названы имена погибших и пострадавших при пожаре в Атырауской области
- В Актау запустили сталеплавильный арматурный завод
- Полиция оцепила здание суда в Алматы
- Семьям погибших при пожаре в общежитии близ Атырау окажут матпомощь
- Герои дня: Рабочие рассказали, как спасали детей из горящей квартиры в Астане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана