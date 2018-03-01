В Мангистау из Узбекистана прибыли родственники погибших в аварии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мангистау прибыли родственники погибших в аварии на трассе Актау-Бейнеу, передает lada.kz

Участие родных потребуется в ДНК-экспертизе. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Узбекистан.

В МЧС Узбекистана сообщили, что уже сегодня, 2 марта 2018 года, тела погибших планируют доставить на Родину.

- Тела погибших пока еще находятся в Казахстане. Наши представители сейчас тоже там. Родственников вызвали для проведения ДНК-экспертизы, - прокомментировали в МЧС Узбекистана.

Напомним, авария, в которой погибли семь человек, шесть из которых оказались гражданами Узбекистана, произошла 1 марта на трассе Актау-Бейнеу.

Здесь столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и пассажиры последнего погибли на месте.

Личность седьмого погибшего все еще устанавливают.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.