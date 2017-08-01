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В лесу близ Астаны найдены человеческие останки

В лесу близ Астаны найдены человеческие останки
18 Августа 2017 12:58 137

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В лесу близ Астаны обнаружен труп неизвестного человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям пресс-секретаря ДВД Акмолинской области Гульнар Пинчук, тело неизвестного человека обнаружено столичным жителем в придорожном лесу в районе трассы «Астана-Костомар» 17 августа, в 19.00.

О находке сразу же было сообщено в управление внутренних дел Аршалынского района.

«На сегодня назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению личности умершего», - отметила Гульнар Пинчук.

Перевод: Серик Сабеков
Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК, Происшествия,
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