В лесу близ Астаны найдены человеческие останки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В лесу близ Астаны обнаружен труп неизвестного человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям пресс-секретаря ДВД Акмолинской области Гульнар Пинчук, тело неизвестного человека обнаружено столичным жителем в придорожном лесу в районе трассы «Астана-Костомар» 17 августа, в 19.00.

О находке сразу же было сообщено в управление внутренних дел Аршалынского района.

«На сегодня назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению личности умершего», - отметила Гульнар Пинчук.