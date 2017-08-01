В Кызылорде открыли новый автобусный парк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый автобусный парк в Кызылорде включает в себя комфортабельные стоянки для автобусов большой вместимости, заправочную станцию и автомойку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.





На строительство нового автопарка, соответствующего всем санитарным и техническим требованиям, из областного бюджета было выделено 2 млрд. тенге. Автопарк расположен на территории 5 га и рассчитан на 200 единиц общественного транспорта. На предприятии будут трудоустроены 250-300 человек.

В церемонии открытия автобусного парка принял участие аким области Крымбек Кушербаев.

- В области и в Кызылорде реализуются масштабные проекты, направленные на обеспечение жильем населения и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, среди них - обеспечение жителей города бесперебойной работой общественного транспорта. Вводится в эксплуатацию новый автобусный парк», - отметил глава региона Крымбек Кушербаев.





Кроме того, в 2017 году в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, газ и запчасти в городе будут пересмотрены тарифы на проезд в общественном транспорте. Планируется, что после приобретения дополнительных 100-150 новых автобусов средней вместимости для жесткого контроля билетной системы будет внедрена новая система билетирования.

Напомним, три года назад в целях улучшения работы общественного транспорта и предоставления качественных услуг внутригородского транспорта создано предприятие «Кызылорда» Автобусный парк». В областном центре на социально-значимых маршрутах для удобства пассажиров автобусы малой вместимости заменены 112 новыми автобусами большой вместимости.





В автобусах установлены GPS-устройства для контроля маршрута передвижения, видеокамеры. Кроме того, с целью обеспечения качественного сервиса на улицах Коркыт ата, Саламатова и в районе железнодорожного вокзала Кызылорды будут построены 3 диспетчерских пункта.



