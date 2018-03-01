В Кызылорде обрушилась часть многоэтажного дома

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде произошло чрезвычайное происшествие. Примерно в 22:00 по улице Титова у одной из многоэтажек обрушилась часть здания, передает корреспондент Казинформа с места события.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Около 50 местных жителей эвакуировано в безопасное место. Для этого был привлечен общественный транспорт - автобусы большой вместимости.

По словам очевидцев, в результате обрушения части здания пострадавших нет, однако это предварительная информация.







«В данный момент на месте обрушения здания работают представители спасательных служб. Сейчас пока рано давать какую-либо информацию. Утром будет организован брифинг, в ходе которого будет представлена подробная информация», - сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области.

В данный момент жители дома, стена которого обрушилась, размещены в здании школы №2.

Стоит отметить, что это здание не признано аварийным. При этом известно, что люди не жили в той части многоэтажки, которая обрушилась.



Автор: Айнұр Төлешова



Главное фото: Комитет по ЧС