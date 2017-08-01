В Кызылорде 4 организации оштрафованы за нарушения антитеррористической защиты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителей четырех объектов в Кызылординской области оштрафовали за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

В ходе проверок мест массового скопления людей руководители четырех объектов, уязвимых в террористическом отношении, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 149 КоАП РК «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении».

Из них 1 объект общественного питания, 1 объект спорта, 1 объект производства и 1 объект водного хозяйства решением суда оштрафованы на сумму около 2 миллионов тенге.

По итогам проверок выяснилось, что на объектах, уязвимых в террористическом отношении, не принимаются меры по инженерно-технической укрепленности, в частности, по системе видеонаблюдения, системам сигнализации и оповещения, системе контроля управления доступом, а также отсутствует специализированная охрана.