В Кыргызстане сообщили о задержании вербовщика в ряды экстремистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сотрудниками спецслужб задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыске, передает Kabar.kg.

По данным ГКНБ, задержанный - один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находившийся в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывавшийся на территории одной из стран СНГ.

«Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызстане, Х.М. занимался вербовкой молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей»,- сообщает пресс-служба ГКНБ.

Задержанный дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ.