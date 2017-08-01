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В Кыргызстане сообщили о задержании вербовщика в ряды экстремистов

В Кыргызстане сообщили о задержании вербовщика в ряды экстремистов
14 Августа 2017 12:44 410

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сотрудниками спецслужб задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыске, передает Kabar.kg

По данным ГКНБ, задержанный - один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находившийся в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывавшийся на территории одной из стран СНГ.

«Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызстане, Х.М. занимался вербовкой молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей»,- сообщает пресс-служба ГКНБ.

Задержанный дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ. 

 

Ключевые слова: Кыргызстан,
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