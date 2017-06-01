В Кыргызстане построят тоннель для защиты машин от лавин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На горном участке трассы Бишкек - Ош планируют построить тоннель для защиты автомобилей от снежных лавин и каменных обвалов. Об этом сообщает «Кабар» со ссылкой на Министерство транспорта и дорог Кыргызстана.

По данным ведомства, лавинозащитная галерея (тоннель) закрытого типа протяженностью в 460 метров будет построена на 246 километре дороги на участке Кочку-Булак, где в основном и сходят снежные лавины.

Для строительства такого тоннеля Япония выделит грант в 38,2 млн долларов, сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша. Лавинозащитная галерея позволит снизить риски природных бедствий, предотвратить сход лавин и каменных обвалов.

По итогам рассмотрения комитет одобрил проект закона «О ратификации обменных нот между правительством КР и правительством Японии по проекту «Противолавинная защита автодороги Бишкек-Ош».