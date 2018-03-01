В КУИС прокомментировали инцидент с осужденным кыргызстанцем в колонии Тараза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В КУИС МВД прокомментировали инцидент с осужденным кыргызстанцем, передает МИА «Казинформ».

«В учреждении ЖД-158/4 (максимальной безопасности, Тараз) осужденный 1981 года рождения, гражданин Республики Кыргызстан сам нанес себе легкое повреждение в области рта. Причиной подобного поступка явилось несогласие о его выписке из стационара медчасти учреждения, где он содержался в зимний период времени и регулярно получал общеукрепляющую терапию.

Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации, а также вызвана следственно-оперативная группа УВД города Тараз», - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

По данным КУИС, на основании письменного заявления осужденного Генеральной прокуратурой в начале 2017 года были направлены соответствующие документы в Республику Кыргызстан для рассмотрения вопроса о возможности его перевода в Республику Кыргызстан.

«Однако с Генеральной прокуратуры соседнего государства поступил отрицательный ответ. Осужденный является инвалидом 3-й группы, однако инвалидность не зарегистрирована по причине гражданства Республики Кыргызстан», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время общее состояние осужденного удовлетворительное. За распространение наркотических средств в особо крупных размерах осужден в декабре 2016 года к 15 годам 6 месяцам лишения свободы.