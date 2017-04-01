В Костанае затопило нескольких дорог и районов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Костанае отмечено подтопление нескольких дорог и районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С утра специалисты работали на откачке воды по дороге на аэропорт. Талые воды затопили проезд под железнодорожным мостом. Воды оказалось так много, что дорогу пришлось перекрыть. Такая же ситуация наблюдается под мостом в районе улиц Карбышева - Мауленова.

Мощности ливневой канализации не хватает, затопило не только проезжую часть, но и тротуары в Западном микрорайоне. Проблемы испытывают автовладельцы и пассажиры общественного транспорта.

Несколько семей эвакуировано из домов в пригородном садовом обществе «Текстильщик», где они проживают. Спасатели и коммунальщики работали на откачке воды в костанайском поселке Дружба.

Начиная с завтрашнего дня, температура воздуха в Костанайской области начнет неуклонно повышаться. На юге области синоптики прогнозируют повышение до 20 градусов, в областном центре - до 15 градусов тепла. В конце недели ожидается дождь и небольшое понижение температуры. Но затем эту погоду сменит приход антициклона. Столбик термометра поднимется до отметки 20 градусов.