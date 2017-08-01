В Китае впервые заморозили тело человека для оживления его в будущем

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В городе Цзинань восточно-китайской провинции Шаньдун впервые в КНР проведена полная криоконсервация (заморозка) тела человека в надежде на то, что наука в будущем сможет вернуть его к жизни, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае со ссылкой на China Daily.

Как сообщили изданию сотрудники научного центра Yinfeng Life, процедура началась 8 мая 2017 года менее чем за 5 минут после клинической смерти женщины по имени Чжан Вэньлянь.

«Аарон Дрэйк из американской организации Alcor Life Extension Foundation и медики из госпиталя Цилу при Шаньдунском университете незамедлительно подключили Чжань к системам жизнеобеспечения, включая питание тканей и искусственное кровообращение. Затем ее тело было транспортировано из госпиталя в лабораторию нашего центра, где после обработки химикатами для защиты клеток от разрушения, оно было помещено в контейнер с температурой минус 190 градусов по Цельсию. Весь процесс криоконсервации занял чуть более двух дней», - сказал член совета научного центра Yinfeng Life Кун Фэй.



По его словам, с 10 мая тело женщины хранится в 2000-литровом контейнере с жидким азотом при температуре от минус 192 до минус 195 градусов по Цельсию.



49-летняя Чжань Вэньлянь работала в одном из государственных банков города Цзинань и болела раком легких. Ее муж Гуй Цзюньминь обратился в Yinfeng Life в феврале 2017 года и после получения согласия своей супруги решил провести процедуру криоконсервации ее тела. Все дорогостоящие расходы на крионические процедуры и дальнейшее хранение тела Чжань в течение нескольких десятилетий взяла на себя Yinfeng Life, где отказались назвать точную сумму.



Первым человеком в Китае, воспользовавшимся крионикой, стала писательница Ду Хун из города Чунцин, голова которой в 2015 году была заморожена в американской научной организации Alcor. По данным Alcor, начиная с 1967 года в мире были криоконсервированы свыше 100 человек.