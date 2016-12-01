В Китае построили 34-метрового снеговика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин, соорудили снеговика высотой 34 метра. Об этом сообщает агентство UPI.

Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега. Снеговик стал самой высокой экспозицией выставки.

Среди прочего на выставке также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега, пишет Lenta.

Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур - ежегодный международный фестиваль льда и снега. Проводится с 1963 года. Фестиваль часто прерывался пока не был вновь возобновлён в 1985 году.

Официально фестиваль начинается 5 января и длится один месяц. Однако экспонаты часто открываются раньше и, если позволяет погода, остаются дольше.