В Китае объявлен список «новых четырех изобретений»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высокоскоростная железная дорога, интернет-шоппинг, китайская система электронных платежей Алипэй (Alipay) и велошеринг вошли в список «новых четырех великих изобретений», основанный на мнении иностранной молодежи, проживающей в Китае, пишет Синьхуа.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди молодых людей из 20 стран мира во время проведения в китайской столице форума «Пояса и пути».

Четыре великих изобретения древнего Китая -- компас, порох, бумага и книгопечатание с помощью наборного шрифта в свое время изменили историю мира. «Новые четыре изобретения» сейчас также изменяют жизнь китайского народа и вносят вклад в решение вопросов и проблем всего человечества.

Высокоскоростные железные дороги и интернет-шоппинг появились сначала не в Китае. Однако китайцы, благодаря своей мудрости, превратили их в яркие «визитки» своей страны.

Высокоскоростная железная дорога начала лидировать в системе рельсового транспорта Китая во втором десятилетии 21-го века. Она не только стала приоритетным способом передвижения для многих китайцев, но и придает мощный импульс социально-экономическому развитию Китая.

К концу прошлого года в Китае в общей сложности было сдано в эксплуатацию 2595 скоростных поездов, на долю которых приходится 60 проц. мирового объема. Общая протяженность действующих высокоскоростных железных дорог страны превысила 20 тыс. км. Предполагается, что в 2030 году эта цифра превысит 45 тыс. км, а это длиннее экватора.

Связав Анкару со Стамбулом, Москву с Казанью, Венгрию с Сербией, китайская высокоскоростная железная дорога ускоряет темпы своего выхода на мировой рынок.

К настоящему времени Китай уже стал крупнейшим в мире рынком розничной электронной торговли, и стоит добавить, что число интернет-пользователей в стране составляет более 700 млн. человек.

Данные показывают, что всего за первые семь минут работы торговой платформы Тяньмао при компании Алибаба 18 июня -- одного из дней огромных скидок в Китае, были заключены сделки на сумму свыше 100 млн. юаней (1 долл США - 6,7 юаня). А на интернет-площадке «Цзиндун» (JD) объем сделок за первые 15 часов превысил 100 млрд. юаней.

Китайский интернет-шоппинг также приносит мировой экономике новые бизнес-возможности.

Система электронных платежей Алипэй позволила китайцам осуществлять оплату «без наличных».

По статистике, по состоянию на 31 июля текущего года количество активных аккаунтов мобильного платежа и средний ежедневный уровень платежей превысил отметку в 600 млн.

Результаты опроса показывают, что 84 процентов опрошенных признают, что могут спокойно выходить из дома без наличных, имея при себе только мобильный телефон.

Велошеринг, как новшество, появившееся в Китае в последние два года, стал одной из перспективных отраслей страны.

В настоящее время в мире в эксплуатации насчитывается свыше 5 млн. велосипедов совместного использования компании Mobike, которая является одним из лидеров в сфере велопроката. Максимальное число взятых напрокат велосипедов в день превысило 25 млн. единиц. А число зарегистрированных пользователей уже превысило 100 млн. человек.

Специалисты считают, что важными условиями появления и развития «новых четырех изобретений» служат обширная территория, огромный рынок и большое количество населения в Китае.

Актуальность решения проблем, связанных с возникающими трудностями при передвижении, переполненными народом банками и пробками на дорогах в китайских городах, стала еще одним стимулом быстрого развития «новых четырех изобретений» за короткое время.

Тем не менее, суть вопроса заключается не только в перечисленных моментах. Бурное развитие потенциала научно-технических инноваций и усовершенствование научно-технической инфраструктуры являются более важными факторами.

За пять лет после проведения 18-го съезда КПК в Китае наблюдается динамичный рост числа научно-технических специалистов. Их количество уже достигло 81 млн. человек.

Разработанные в Китае мобильные приложения вышли за пределы страны, и активно используются в ряде стран, расположенных вдоль «Пояса и пути». Уже есть индийская версия Алипэя, таиландская версия Алибабы, филиппинская версия Вичата (WeChat), а также индонезийская версия такси Диди.

Система электронных платежей Алипэй уже охватывает более 70 стран и регионов мира, а Вичат - 19 стран и регионов.