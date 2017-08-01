В Китае насчитывается миллион электромобилей и гибридных автомашин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество электромобилей и гибридных автомобилей в Китае превысило один миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство общественной безопасности КНР. По данным управления дорожного движения министерства, которое занимается регистрацией транспортных средств, их общее количество составило 1018000.

Из них 825 тыс. - электромобили, остальные 193 тыс. - гибридные автомашины, отмечается в сообщении.

Чтобы стимулировать продажи электрокаров, министерство определило в 2016 году пять пилотных городов, где владельцам "экологически дружественного" транспорта выдают во внеочередном порядке "зеленые" автомобильные номера со специальными отличительными признаками. Предполагается, что к первой половине 2018 года такие номера будут уже во всех китайских городах.

Ожидается, что общее производство электромобилей и гибридных авто в Китае к 2020 году превысит пять миллионов единиц. Очень популярны малые электромобили стоимостью около 6 тыс юаней (около $1 тысячи).

Ранее министерство промышленности и информатизации КНР сообщило о том, что Китай по итогам 2016 года занял первое место в мире по продажам электромобилей и гибридов. В прошлом году в стране было реализовано 507 тыс. таких транспортных средств, в то время как в 2015 году этот показатель составлял 370 тыс. единиц.

Ранее Госкомитет по делам развития и реформ КНР одобрил выделение 6,15 млрд юаней (896,5 млн долларов) на два проекта по производству электрокаров. Предприятия строятся в городе Путянь (провинция Фуцзянь) и городе центрального подчинения Тяньцзинь. Американский автопроизводитель Tesla также планирует построить завод в южной китайской провинции Гуандун. Место для размещения предприятия уже выбрано.

Между тем первая элекрозаправочная станция открылась на крыше шестиэтажного гаража в Пекине. Как сообщила газета "Чжунго циньняньбао", для зарядки машины требуется около 30 минут. К 2020 году правительство поставило задачу построить свыше 12 тыс. станций для подзарядки электромобилей.