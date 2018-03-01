В Китае хотят трансформировать функции правительства

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Функции правительственных органов требуют дальнейшего трансформирования. Об этом на открывшейся сегодня первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Пекине.

«Функции правительственных органов требуют дальнейшего трансформирования. В работе правительства существуют недочеты, некоторые реформаторские меры и политические установки реализуются неэффективно. У части кадровых работников недостает осознанности в деле служения народу, существует низкий уровень правового сознания, неадекватный стиль работы, недостаточное чувство ответственности, в разной степени проявляют себя формализм и бюрократизм. Произвольные поборы и сложности в получении государственных услуг вызывают немало нареканий у граждан и предприятий. В некоторых областях по-прежнему наблюдается множество проблем, связанных с нездоровым стилем работы и коррупцией», - сказал он, выступая перед делегатами сессии.

Ли Кэцян подчеркнул, что правительство будет с полной отдачей выполнять свою работу, чтобы народное правительство не обмануло доверия народа.

Напомним, в рамках работы сессии ВСНП будут утвержден проект реформы структуры Госсовета КНР (17 марта), внесены поправки в Конституцию страны, состоится избрание и назначение руководителей государственных ведомств Китая, в том числе Председателя и Премьера Госсовета (17-19 марта), принят новый закон «О контроле», детально регламентирующий деятельность Национальной комиссии по надзору.

Фото: ktovkurse.com