В Китае хотят трансформировать функции правительства
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Функции правительственных органов требуют дальнейшего трансформирования. Об этом на открывшейся сегодня первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Пекине.
«Функции правительственных органов требуют дальнейшего трансформирования. В работе правительства существуют недочеты, некоторые реформаторские меры и политические установки реализуются неэффективно. У части кадровых работников недостает осознанности в деле служения народу, существует низкий уровень правового сознания, неадекватный стиль работы, недостаточное чувство ответственности, в разной степени проявляют себя формализм и бюрократизм. Произвольные поборы и сложности в получении государственных услуг вызывают немало нареканий у граждан и предприятий. В некоторых областях по-прежнему наблюдается множество проблем, связанных с нездоровым стилем работы и коррупцией», - сказал он, выступая перед делегатами сессии.
Ли Кэцян подчеркнул, что правительство будет с полной отдачей выполнять свою работу, чтобы народное правительство не обмануло доверия народа.
Напомним, в рамках работы сессии ВСНП будут утвержден проект реформы структуры Госсовета КНР (17 марта), внесены поправки в Конституцию страны, состоится избрание и назначение руководителей государственных ведомств Китая, в том числе Председателя и Премьера Госсовета (17-19 марта), принят новый закон «О контроле», детально регламентирующий деятельность Национальной комиссии по надзору.
Фото: ktovkurse.com
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