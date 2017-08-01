В Кении нашли череп общего предка людей и обезьян

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исследователи обнаружили в Кении череп младенца-примата, которому 13 млн лет. Это самый хорошо сохранившийся череп последнего общего предка всех обезьян и людей, считают ученые. Об этом пишет «Моя планета» .

Детский череп был найден еще в 2014 году в окрестностях озера Туркана. Однако лишь теперь опубликована статья с детальным описанием находки.

Live Science уточняет, что первые гоминоиды - древние человекообразные обезьяны, среди которых и предки людей, и современных обезьян, - появились около 27 млн лет назад. Во время миоцена (23-25 млн лет назад) они процветали и оставили после себя множество археологических свидетельств.

В настоящее время описаны 40 видов гоминоидов по останкам костей и зубов. Потому целый череп с зубами представляет особую ценность для науки.

Существует масса гипотез о том, как ветви Homo и приматов отделились от общего предка. Разные исследователи предлагали различные гипотезы о том, где можно встретить общего предка ныне живущих обезьян и людей. Череп гоминоида, которого прозвали Алеси (в переводе означает «предок»), был случайно найден в местности, скрытой под слоем древнего вулканического извержения. До этого там росли леса, где и жили сородичи Алеси.

Радиоизотопный анализ показал, что возраст находки - 13 млн лет. Благодаря своей уникальной древности череп восполнил пробел в эволюционном древе наших предков.

Череп принадлежал молодой особи, которая погибла в возрасте 485 дней. По ряду признаков череп напоминает череп гиббона. В связи с этим ученые полагают, что «гиббоноподобный» фенотип неоднократно формировался в процессе эволюции. Однако, в отличие от гиббонов, Алеси, скорее всего, был менее ловким и подвижным.

Благодаря хорошо сохранившимся фрагментам внутреннего уха выяснилось, что Алеси принадлежал к «продвинутым» обезьянам, как и предки шимпанзе и орангутангов.

Ореопитек - продвинутая прямоходящая обезьяна - обладал похожим строением внутреннего уха. Тем не менее, Алеси, как и ореопитек, не является прямым предком ни людей, ни современных человекообразных обезьян, а представляет отдельную тупиковую ветвь.

Как младенец Алеси умер неизвестно. Возможно, он погиб при извержении вулкана.