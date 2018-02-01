В казахстанской армии грядут перемены - Бахытжан Ертаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности РК побывали на днях в региональном командовании «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмены посетили ряд воинских частей Таразского гарнизона. В их числе одна из самых крупных в составе сухопутных войск Казахстана 5-я механизированная бригада, а также в/ч 5513 Национальной гвардии РК, в/ч 2035 Пограничной службы КНБ РК и горно-егерская рота специального назначения в/ч 91678 в Жуалынском районе.





О воинском долге и чести, о грядущих преобразованиях в казахстанской армии рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» депутат, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента, генерал-лейтенант, «афганец», Халық ҚаҺарманы Бахытжан Ертаев.

Генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев прошел все армейские должности - от командира взвода до командира армейского корпуса. В 27 лет, в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, командовал батальоном мотострелковой бригады. К нему с уважением относились не только боевые соратники, но и афганское население. Жители афганской провинции Кунар назвали именем Ертаева рощу близ одного села - в знак уважения за то, что молодой командир научил своих бойцов уважать историю, традиции и религию местного населения, помог восстановить разрушенную мечеть. При вручении высшей награды за вклад в укрепление Казахстана Глава государства, Верховный главнокомандующий ВС РК Нурсултан Назарбаев высоко оценил его воинские заслуги: «Он единственный казах, комбат батальона, показавший неповторимый образец ведения военной тактики в условиях горной местности во время исполнения воинского долга в Афганистане».

Отметим, что Бахытжан Ертаев является уроженцем Жуалынского района Жамбылской области. Жуалы называют «землей тысячи родников и тысячи батыров». Эта земля взрастила пятерых Героев Советского Союза. Это родина знаменитого казахстанского писателя, народного батыра Бауыржана Момышулы.





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- Легендарный наш герой Бауыржан Момышулы родился в Жуалах, - рассказал Бахытжан Ертаев. - Мы гордимся этим человеком. Я пошел в армию, принял присягу, хотел быть похожим на Бауыржана Момышулы, но не знал, что когда-нибудь мне придется воевать, что также буду старшим лейтенантом командовать батальоном. Мне, конечно, далеко до него, но, тем не менее, судьба так сложилась, что прошел такой путь. В этой поездке по Жамбылской области мы возложили цветы к его памятнику в Жуалах, и я считаю, что памятник Бауржану Момышулы является сакральным местом не только для Жамбылской области, но для Казахстана.





- Ваша поездка началась с Жамбылской области, с Регионального командования «Юг». С чем это связано?

- Жамбылская область выбрана неспроста, здесь находится штаб округа Регионального командования «Юг», Комитет погранвойск. Более того, здесь есть тактически-оперативный полигон Матыбулак в Отаре. Основной нашей задачей было посмотреть, выявить проблемы и оказать необходимую помощь. Подготовиться к принятию законопроектов, касающихся казахстанской армии.





- В свое время, как известно, Вы, Бахытжан Ертаевич, стали инициатором создания горно-егерского батальона, базирующегося в ущелье Коксай в Жуалах - подразделения, способного действовать в условиях сложной горной местности...

- Я горжусь, что когда-то, будучи начальником генерального штаба, выполняя обязанности министра обороны Республики Казахстан, создавал военные округа. И, когда ставка Южного округа стала базироваться в Таразе, меня один человек спросил, почему не в Шымкенте поставили, а у себя дома. Говорю ему: это не «дома», а на земле прославленного полководца Бауыржана Момышулы. И еще сказал тогда, что тут будет горно-егерский батальон. Что за горно-егерский? Тогда ведь понимания не было. Я настоял, потому что здесь у нас горная местность, перевал Манас. Танки ведь на гору не поднимешь. Исходя из опыта боевых действий в Афганистане, знаю цену этой маневренности.

- Бахытжан Ертаевич, какие преобразования намечаются в казахстанской армии?

- Одна из самых главных наших задач сегодня - оказать социальную помощь военнослужащим. Это жилье, квартиры для военных, устройство их детей в детсады. Надо посмотреть также, устроены ли жены военных на работу. Это целый блок социальных вопросов. Особенно нас волнуют погранвойска, они стоят на границе, на страже рубежей нашей Родины. И, конечно, здесь прямым текстом идет и боеготовность. В этом году мы приняли законопроект «О жилищных отношениях», и для военнослужащих теперь в плановом порядке будут осуществляться денежные вливания для обеспечения жильем. Сокращая средства на аренду жилья, государство обеспечивает жильем на постоянной основе. Пенсионные вопросы, касающиеся военных, также отработали.

Комитет Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, который возглавляет Мухтар Ерман, имеет в своем составе двух генералов, которые являются профессионалами в военном деле. Сейчас наш комитет занимается оборонной промышленностью, оборонно-космической отраслью. Мы имели беседу с акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым, говорили не только о проблемах военных частей в вашем регионе, но и о рыночных проблемах. Будем поднимать вопросы возрождения местных промышленных производств, которые могли бы работать на нужды армии. Ведь есть разнобой цен при закупках - здесь закупают и везут в Алматы, в Астану продавать. Поэтому цена повышается. Многие офицеры, и это надо прямо сказать, занимаются не теми вопросами, которыми они должны заниматься, а коммерческими. А потом дело доходит до суда, до тюрьмы. Поэтому мы настаивали, и я в том числе, что военные люди должны заниматься военным делом. Надо быть профессионалом, защитником своего Отечества. Чтобы народ гордился своими военными.

- Что Вы можете сказать о вооруженности казахстанской армии?

- 26 лет назад произошел развал Советского Союза. Великая армия была! Наш Глава государства самым последним подписал создание казахстанских Вооруженных Сил. Да, теперь надо было создавать свою армию. Были проблемы с кадрами. Технику, которая есть, надо было содержать, сохранять и дальше развивать. Понятно, что нужно было что-то делать. Мы не могли замыкаться в своих пределах. Надо было контактировать с другими странами. Поэтому и с США у нас соглашение «Партнерство во имя мира», и сотрудничество с другими странами. Нужно было развивать военно-политические составляющие, торговлю, обновление военной техники и вооружения. Нужно было выбирать самое лучшее. И лучшей оказались, например, израильские виды наблюдения, винтовки, испанские радиостанции. Но в формате ОДКБ мы основную военную технику, безусловно, берем у России.

- ...а о современных военнослужащих?

- Раньше, в моем детстве, если из армии возвращался наш односельчанин, в форме, - мы бежали за ним три километра по пыли, он для нас был героем! А кто фуражку его надел - тот в нашем понимании генералом был... Сегодня надо поднимать честь защитника Отечества в нашей стране. А защитнику Отечества свою честь - умением, мастерством, верой, исполнением присяги, данной своей Родине. Сегодня нужны боеспособные мобилизационные ресурсы. Не дай Всевышний, завтра грянет беда - кто будет Родину защищать? Казахстан - миролюбивое государство, мир надо защищать. Самая лучшая история - это подвиги наших отцов и дедов, которые дали нам эту свободу. Мечтали, чтобы мы мирно жили, были хозяевами своей земли. Это достояние надо беречь, а значит, мы все должны служить Родине.

У меня был хороший пример для подражания - Бауыржан Момышулы. Мы детьми стремились быть похожими на него, но думали, что войны больше никогда не будет, какие из нас герои... Но мне суждено было пройти через горнило войны в Афганистане, быть командиром батальона, хоронить своих совсем еще юных солдат. И этот путь многое изменил во мне, научил уважать и любить Родину, свою профессию военного, сформировал такие качества, как преданность долгу и уважение к солдату. Бауыржан Момышулы говорил: «Первая победа солдата - уметь подчиняться. Первая победа командира - уметь подчинить». Это сухая, жесткая, но глубоко философская фраза. Каждый из нас как патриот своей страны всегда должен быть готов защищать Родину и в мирное, и в военное время. Каждый должен трудиться так, чтобы Родина гордилась им, а он мог гордиться своей Родиной», - сказал Бахытжан Ертаев.