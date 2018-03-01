В казахстанские суды могут разрешить заносить гаджеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработан проект новых правил по доступу в казахстанские суды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Так, сейчас департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде ведется разработка нового проекта «Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов для посетителей и участников процесса на территории и в зданиях Верховного суда РК, местных судов РК, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда РК) и его территориальных органов».

Отмечается, что проект Правил составлен с учетом позиций адвокатского сообщества и других участников судебного процесса, поступивших в Верховный суд. Так, одним из новых пунктов Правил предлагается разрешить внос в здания судов участникам судебных процессов записывающих устройств, вычислительной техники, мобильных устройств (смартфонов, планшетов и других), машинных носителей информации (флеш-карты, USB-диски и тому подобное), а также других технических устройств, в том числе и беспроводных, имеющих возможность передачи данных, а также выход в международные глобальные сети и сеть Интернет.

Данные нововведения делаются с учетом реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», а также дальнейшего развития и совершенствования в судах сервисов по «электронному правосудию».

С проектом новых правил можно ознакомиться здесь и оставить по нему свои предложения и комментарии.