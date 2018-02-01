В Казахстане законодательно закрепят условия изъятия земельных участков для госнужд
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют законодательно закрепить условия изъятия земельных участков для государственных нужд. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предлагается разрешить изъятие земельных участков для государственных нужд только в случае соблюдения условий по предоставлению другого земельного участка или по рыночной цене», - сказал Марат Бекетаев.
Министр добавил, что законопроект разработан в целях исполнения поручений Главы государства по исполнению защиты прав собственности.
«В рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 16 законодательных актов, в том числе в 8 кодексов», - уточнил Марат Бекетаев.
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