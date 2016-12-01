В Казахстане законодательно введена обязательная дактилоскопическая регистрация

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Сената Парламента РК принят Закон «О дактилоскопической и геномной регистрации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом устанавливаются правовые основы проведения дактилоскопической и геномной регистрации, а также использования этой информации в целях подтверждения или установления личности человека», - сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, представляя законопроект.

По его словам, необходимость проведения дактилоскопической и геномной регистрации диктуется международной практикой и международными стандартами, которые применяются к национальным документам, удостоверяющим личность.

С 2009 года паспорта и удостоверения личности казахстанцев снабжаются электронным чипом, в который введены данные о владельце, его фотография и цифровая подпись. Сейчас международными стандартами к документам, удостоверяющим личность, применяются более повышенные требования. В целях обеспечения достоверности электронных документов и повышения их защищенности предусматривается введение в чипы дополнительной биометрической информации об отпечатках пальцев рук.

Выдача паспортов с информацией об отпечатках пальцев уже практикуется во многих странах в течение нескольких лет. Дактилоскопическая регистрация будет производиться при оформлении паспорта, удостоверения личности или удостоверения личности моряка.

При получении паспорта детьми от 12 до 16 лет, они будут подвергаться дактилоскопической регистрации по желанию или с согласия родителей, или лиц, их заменяющих. Дети младше 12 лет дактилоскопической регистрации подлежать не будут. Среди иностранцев обязательную дактилоскопическую регистрацию будут проходить, в первую очередь, лица, нарушившие казахстанское законодательство и подлежащие выдворению из страны. Кроме того, иностранцы буду сдавать отпечатки пальцев при получении визы. Также будут подлежать дактилоскопической регистрации беженцы, трудовые мигранты, и иностранцы, проживающие в Казахстане с видом на жительство.

Сбор дактилоскопической информации будет возложен на органы внутренних дел. Дактилоскопическую регистрацию будут также проводить в заграничных учреждениях Министерства иностранных дел при выдаче виз. Удостоверение личности моряка будет выдаваться Комитетом транспортного контроля.

Кроме того, дактилоскопированием будут заниматься пограничники, при пересечении государственной границы.

Под дактилоскопической информацией понимаются биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, позволяющие установить его личность и персональные данные. Геномная информация - это кодированная информация об определенных фрагмента ДНК человека или неопознанного трупа, позволяющая установить его личность и персональные данные. Законопроектом определяется круг лиц, подлежащих дактилоскопической и геномной регистрации, а также исчерпывающий перечень госорганов, ответственных за ее сбор, накопление и хранение.