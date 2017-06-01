АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Казахстане выработают меры господдержки цифровизации промышленности. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем определить 3-4 сектора промышленности, на которых надо сконцентрироваться в первую очередь. Для каждого сектора будет определен специфичный набор стимулирующих мер поддержки, перечень стандартов, которые необходимо разработать», - сказал Женис Касымбек.

Министр отметил, что в 2017 году по итогам анализа будут отобраны 7-10 пилотных предприятий для внедрения передовых цифровых технологий с целью достижения демонстрационного эффекта.

«Определим новые индустриальные ниши, возникающие в связи с развитием и внедрением цифровых технологий отечественными предприятиями. Вместе с этим, параллельно усилим работу с нашими системообразующими предприятиями по внедрению цифровых технологий», - добавил Женис Касымбек.

Министр сообщил, что итогом данной работы в текущем году станет выработка пакета системных мер (законодательные изменения, стандартизация, и другое), а также инструментов господдержки цифровизации промышленности.

«Все указанные меры будут закреплены в Комплексном плане по технологической модернизации базовых секторов до 2025 года, принятие которого планируется в декабре 2017 года», - заключил Женис Касымбек.