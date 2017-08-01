В Казахстане выделили дополнительные гранты для обладателей знаков «Алтын белгі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования РК дополнительно увеличило количество грантов на 4%. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова.

«Согласно действующему закону, обладатели знаков «Алтын белгі» должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения. Всего количество грантов увеличилось на 4%, или 1487 грантов, что, в целом, отражает высокий уровень знаний обладателей знака «Алтын белгі», - сказала Гульзат Кобенова.

По ее словам, теперь обладатели знака «Алтын белгі» без грантов не останутся. Вместе с тем, министерство продолжит работу над изменением законодательства.

«Мы работаем над тем, чтобы в следующем году гранты распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам, и другим льготным категориям без фактора «Алтын белгі», - подчеркнула Гульзат Кобенова.

В свою очередь президент Ассоциации высших учебных заведений Рахман Алшанов отметил, что сейчас время переходного периода в этом вопросе.

«Поскольку сейчас переходный период - решили таким образом, все медалисты не остались за бортом. Правительство пошло навстречу, выдало дополнительные места», - подчеркнул он.