В Казахстане введут электронные паспорта транспортных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) включится в работу по введению с 1 июля электронных автопаспортов в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает АКАБ в Facebook, электронный паспорт создаст максимально полную историю «жизни» автомобиля, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.

«Переход с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств позволит упростить в Евразийском экономическом союзе оформление документов и снизить операционные издержки бизнеса, а также реализовать принцип прозрачности и прослеживаемости на всех этапах эксплуатации автотранспорта», - отмечается в сообщении.

В электронный паспорт запишут всю историю машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Это должно усложнить искажение информации, сделает невозможной подделку таких документов. В будущем при покупке машины на вторичном рынке любой желающий сможет посмотреть ее историю на специальном портале.

Переход на электронные техпаспорта будет постепенным. Паспорт будет един для всех стран ЕАЭС.