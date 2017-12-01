В Казахстане возобновят производство редких металлов - ниобия, тантала и циркония

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иртышский химико-металлургический завод запустят на производственную мощность после реконструкции, которую проведет новый инвестор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Фонд в декабре 2017 года реализовал сделку купли-продажи имущества Иртышского химико-металлургического завода. Покупателем выступило ТОО «Завод редких земельных металлов». Стоимость сделки, осуществленной единовременным платежом, составила 433 млн 260 тысяч тенге.



«В настоящее время завод, находящийся на консервации, нуждается в реконструкции и модернизации. Инвестором будет произведено усовершенствование производства с реконструкцией отдельных участков, а также организация процесса глубокой переработки редких металлов - ниобия, тантала, молибдена, вольфрама, циркония», - говорится в сообщении фонда. Кроме того, компанией «Завод редких земельных металлов» планируется расширить номенклатуру товарной продукции и выйти на международный рынок высоких технологий.



Проектная мощность ИХМЗ предполагает выпуск ниобия металлического в слитках - до 150 тонн в год; феррониобия - до 645 тонн в год. Количество восстановленных рабочих мест на вновь запущенном заводе составит 430 человек.



Иртышский химико-металлургический завод, который был построен в 1956 году, является базовым и единственным в Казахстане предприятием по производству ниобия, тантала, неодима, празеодима, самария, гадолиния, церия и других.