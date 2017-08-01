В Казахстане увеличили число пунктов для экспресс-тестирования на ВИЧ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тестирование на ВИЧ-инфекцию будет доступно не только в медучреждениях, но и в неправительственных общественных организациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в странах Европы и Центральной Азии в среднем каждый третий человек, живущий с ВИЧ, не знает о своем статусе, и каждый второй ВИЧ-позитивный поздно диагностируется. Для изменения ситуации в развитых странах мира внедряются передовые методики тестирования, включая самотестирование и тестирование в неправительственных организациях.

«Это делается для расширения числа тестируемых из уязвимых групп населения, среди которых, главным образом, и распространяется ВИЧ-инфекция. Тестирование на ВИЧ в Казахстане могут проводить только центры СПИД. Такие учреждения есть в каждом областном центре. Но проблема в том, что люди, находящиеся в ключевых группах (употребляющие наркотики, оказывающие сексуальные услуги и др.), туда не всегда приходят. НПО, работая по принципу «равный - равному», обеспечивают лучший доступ в эту среду, что вызывает больше доверие. Это тот ресурс, с помощью которого служба СПИД значительно увеличит охват тестируемых на ВИЧ и усилит контроль над эпидемией», - говорит генеральный директор Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Бауыржан Байсеркин.

Сегодня в двух пилотных областях - Восточно-Казахстанской и Павлодарской специалисты РЦ СПИД совместно с Казахстанским союзом людей, живущих с ВИЧ, проводят подготовительную работу - обучение сотрудников НПО проведению экспресс-тестирования на ВИЧ.

«Мы надеемся, что нововведение позволит охватить больше людей и сделать более эффективным выявление ВИЧ-инфекции на ранней стадии, что обеспечит своевременное начало лечения, сохранив здоровье и трудоспособность пациента, а также предотвратит новые случаи заражения»,- говорит Бауыржан Байсеркин.