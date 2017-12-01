В Казахстане увеличат региональные квоты переселения в 5 раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличат региональные квоты переселения в 5 раз - до 1700 семей или около 7 тыс человек. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила министр, на сегодня в рамках программы (развития продуктивной занятости и массового предпринимательства) с учетом выделенных средств в северные регионы из южных областей добровольно переселилось 381 семья или 1479 человек.

«На следующий год планируется увеличение региональной квоты переселения в 5 раз - до 1700 семей или около 7 тыс. человек», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр также отметила необходимость внесения изменений в программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Изменения касаются стимулирования добровольного переселения граждан. В этих целях работодателям, готовым принять на постоянную работу переселенцев с решением всех вопросов их обустройства, будут предоставлены субсидии в размере 450 МРП.

С этой же целью предлагается предоставлять гранты в размере до 100 МРП для реализации новых бизнес-идей. В этом случае переселенцы получают гранты в регионах прибытия.