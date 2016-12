В Казахстане утверждены правила оформления приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышел совместный приказ МИД и МВД РК «Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия».

Принятые правила регулируют порядок оформления приглашений на въезд в РК. Так, согласно утвержденным правилам, приглашение на въезд в Республику Казахстан по частным делам подается не ранее чем за один год и не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан. Срок рассмотрения приглашения составляет не более 5 рабочих дней со дня обращения.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом документа:

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения» ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия.

2. Признать утратившим силу совместный приказ исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Казахстан от 5 марта 2013 года № 08-1-1-1/71 и министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 175 «Об утверждении Правил выдачи виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8407, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 18 мая 2013 года № 170-171 (27444-27445)).

3. Департаменту консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет», а также Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Тлеуберди М. Б. и заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан Тургумбаева Е. З.

5. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Казахстан Е. АШИКБАЕВ

Министр внутренних дел Республики Казахстан К КАСЫМОВ

«СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» Министр образования и науки Республики Казахстан Е. САГАДИЕВ Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Т. ДУЙСЕНОВА 8 декабря 2016 года 6 декабря 2016 года «СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Н. ЕРМЕКБАЕВ Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Ж. КАСЫМБЕК 9 декабря 2016 года 5 декабря 2016 года «СОГЛАСОВАНО» Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан К. МАСИМОВ 30 ноября 2016 года

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 15 декабря 2016 года за № 14531.

Утверждены

совместным приказом исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 1100

Правила

оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения» (далее - Закон о миграции) и определяют порядок оформления приглашений, согласований приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства (далее - получатели виз) в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия.

2. Если международным договором, участницей которого является Республика Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящих Правилах, то применяются нормы международного договора.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Республики Казахстан и не имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства;

2) бизнес-иммигрант - иммигрант, прибывший с целью осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с Законом о миграции;

3) бывший соотечественник - лицо, родившееся или ранее состоявшее в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан и постоянно проживающее за рубежом;

4) единая информационная система «Беркут» (далее - ЕИС «Беркут») - единая информационная система по контролю за въездом-выездом и пребыванием получателей виз в Республику Казахстан;

5) вербальная нота - письменное обращение внешнеполитических ведомств, дипломатических и приравненных к ним представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, в том числе в целях приглашения и выдачи виз получателям виз;

6) визово-миграционный портал (далее - ВМП) - портал, предназначенный для автоматизации оформления документов, связанных с миграционными процессами (www.vmp.gov.kz);

7) религиозная деятельность - деятельность, направленная на удовлетворение религиозных потребностей верующих;

8) разрешение на въезд и выезд (далее - виза) - отметка уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан в паспорте мигранта или заменяющем его документе, которая дает право на въезд на территорию Республики Казахстан, проезд по ее территории, пребывание на ней и выезд из территории Республики Казахстан на время, в целях и на условиях, установленных в визе;

9) указание Министерства иностранных дел Республики Казахстан (далее - указание МИД РК) - оперативное решение конкретных задач, оформленное в виде письменного поручения, принимаемое главами загранучреждений Республики Казахстан, директором, заместителями директора и руководителем паспортно-визового управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, а также решение, основанное на поручении Администрации Президента и/или Правительства Республики Казахстан, письменных обращениях государственных органов, организаций и загранучреждений Республики Казахстан, внешнеполитических ведомств, дипломатических и приравненных к ним представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, на основании которого Министерством иностранных дел Республики Казахстан (далее - МИД РК) и его загранучреждениями осуществляется прием и согласование приглашения РК, выдача, аннулирование, восстановление, продление или сокращение срока действия виз;

10) загранучреждения Республики Казахстан (далее - загранучреждения РК) - находящиеся за рубежом дипломатические и приравненные к ним представительства, а также консульские учреждения Республики Казахстан;

11) подразделения Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - МВД РК) - подразделения миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Департаментов внутренних дел областей, городов Астаны, Алматы и на транспорте;

12) указание МВД РК (далее - указание МВД РК) - оперативное решение конкретных задач, оформленное в виде письменного поручения, принимаемое начальником (заместителями начальника) Департамента миграционной полиции МВД РК, а также решение, основанное на поручении Администрации Президента и/или Правительства Республики Казахстан, письменных обращениях загранучреждений Республики Казахстан, государственных органов и организаций Республики Казахстан, на основании которого МВД РК осуществляется оформление приглашения, выдача, аннулирование, восстановление, продление или сокращение срока действия виз;

13) ходатайство - письменное обращение приглашающей стороны о выдаче, аннулировании, восстановлении виз Республики Казахстан, продлении и сокращении сроков их действия, а также получателя визы, намеревающегося посетить Республику Казахстан;

14) сезонные иностранные работники - иммигранты, привлекаемые на работу работодателями для выполнения сезонных работ, которые в силу климатических или иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), но не более одного года;

15) миссионерская деятельность - деятельность граждан Республики Казахстан, иностранцев, лиц без гражданства от имени религиозных объединений, зарегистрированных в Республике Казахстан, направленная на распространение вероучения на территории Республики Казахстан;

16) справка о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства (далее - справка о соответствии квалификации) - документ, определяемый Законом Республики Казахстан «О занятости населения», выдаваемый иностранцам и лицам без гражданства, соответствующим требованиям квалификации и уровню образования, для самостоятельного трудоустройства в Республике Казахстан по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности);

17) разрешение на постоянное проживание - установленный Законом о миграции документ, выдаваемый МВД РК иммигрантам при соблюдении требований и предоставляющий им право на постоянное проживание на территории Республики Казахстан;

18) уполномоченный сотрудник - сотрудник загранучреждения РК, МИД РК и МВД РК, имеющий право согласования ходатайства и подписи на визах;

19) форс-мажорные обстоятельства - события непреодолимой силы, наступающие вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (стихийные явления, военные действия и иные аналогичные события);

20) международный принцип взаимности - обоюдное предоставление равных условий при оформлении виз для граждан двух государств;

21) международная организация - межгосударственная или межправительственная организация;

22) приглашающая сторона - центральные государственные органы Республики Казахстан, аппараты акимов областей, городов республиканского значения, столицы, внешнеполитические ведомства, дипломатические и приравненные к ним представительства, консульские учреждения иностранных государств, международные организации и их представительства, а также физические и юридические лица, зарегистрированные в Республике Казахстан, содействующие въезду/выезду получателя визы в/из Республики Казахстан;

23) документы о приглашении из-за границы (далее - приглашение) - приглашение на въезд в Республику Казахстан по частным делам, выданное МВД РК, либо ходатайство приглашающей стороны, согласованное с МВД РК, либо вербальная нота о выдаче виз Республики Казахстан получателям визы;

24) иностранец - лицо, не являющееся гражданином Республики Казахстан и имеющее доказательство своей принадлежности к гражданству иного государства;

25) этнический казах - иностранец или лицо без гражданства казахской национальности (при наличии документов, подтверждающих их национальную принадлежность), постоянно проживающее за рубежом.

4. Категория, получатель, кратность, срок действия визы, период пребывания на территории Республики Казахстан и основания выдачи виз определяются в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам (далее - форма 1).

5. Виза бывает однократной и многократной.

Однократные визы дают право получателю визы на однократный въезд в Республику Казахстан, проезд по ее территории, пребывание на ней и выезд из Республики Казахстан на время, в целях и на условиях, установленных в визе.

Многократные визы дают право получателю визы на многократный въезд в Республику Казахстан, проезд по ее территории, пребывание на ней и выезд из Республики Казахстан на время, в целях и на условиях, установленных в визе.

Визы для выезда с территории Республики Казахстан дают право получателю визы на пребывание на территории Республики Казахстан и выезд из Республики Казахстан на время и на условиях, установленных в визе.

6. Заполнение визовой наклейки Республики Казахстан осуществляется согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Исправления в визе не допускаются. Визы с исправлениями считаются недействительными.

7. Документами, заменяющими визы, являются:

1) аккредитационное удостоверение, выданное МИД РК главам, членам персонала дипломатических и приравненных к ним представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, аккредитованных в Республике Казахстан, а также членам их семей;

2) вид на жительство иностранца или лица без гражданства в Республике Казахстан по форме согласно Закону Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность»;

3) удостоверение лица без гражданства по форме согласно Закону Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность»;

4) постановление суда о выдворении иностранца из Республики Казахстан по форме согласно Кодексу Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;

5) проездной документ беженца по форме согласно Закону Республики Казахстан «О беженцах».

8. Визы могут выдаваться на более длительные сроки, с учетом международного принципа взаимности со сроком пребывания на территории Республики Казахстан, не превышающим длительность пребывания граждан Республики Казахстан на территории соответствующего государства, и сроки оформления виз могут составлять более длительный период времени, чем предусмотрено в настоящих Правилах.

Глава 2. Порядок оформления приглашений, согласования приглашений на въезд получателям виз в Республику Казахстан

9. Приглашение на въезд в Республику Казахстан по частным делам подается не ранее чем за один год и не позднее чем за две недели до предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан.

Ходатайство или вербальная нота подается не ранее чем за 90 календарных дней и не позднее чем за две недели до предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан.

Срок рассмотрения приглашения составляет не более 5 рабочих дней со дня обращения, за исключением случаев, указанных в пункте 16 настоящих Правил.

По указанию МВД РК и МИД РК документы на приглашение принимаются и обрабатываются в более краткие сроки.

10. Приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в МИД РК вербальную ноту с приложением таблицы по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее - форма 2).

11. Приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в МВД РК по месту своей регистрации:

1) для оформления приглашения на въезд в Республику Казахстан по частным делам:

документ, удостоверяющий личность;

заявление-анкету;

платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

2) для согласования ходатайства юридического лица, либо индивидуального предпринимателя:

заполненную в двух экземплярах таблицу, предусмотренной в форме 2;

платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, впервые обращающиеся в текущем году за оформлением приглашения, представляют:

копию справки о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

копию устава юридического лица или патента;

приказ юридического лица о назначении своего представителя для сдачи документов или доверенность;

принимающая сторона, ходатайствующая о приглашении членов совета директоров, - копию протокола общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров;

принимающая сторона, ходатайствующая о приглашении иностранных туристов, - лицензию на туроператорскую деятельность, выданную местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы, или выписку из Государственного реестра туристических агентов;

принимающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз с целью получения образования, - лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью, выданную уполномоченным органом Республики Казахстан в сфере образования;

принимающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз для лечения, медицинского обследования или консультаций, - лицензию на медицинскую деятельность, выданную уполномоченным органом Республики Казахстан в сфере здравоохранения.

12. В зависимости от категории запрашиваемой визы дополнительно предоставляются:

1) для инвесторов - ходатайство уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям;

2) для оформления многократной визы деловой поездки - копия договора или контракта (за исключением этнических казахов, бывших соотечественников и граждан из списка экономически развитых, политически и миграционно стабильных государств, освобожденных от необходимости предъявления приглашения при оформлении виз (далее - список государств), согласно приложению 4 к настоящим Правилам);

3) для участия в религиозных мероприятиях или осуществления миссионерской деятельности - письменное согласие ведомства уполномоченного органа, осуществляющего регулирование в сфере религиозной деятельности;

4) для посещения лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Республики Казахстан - письменное согласие Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК;

5) для усыновления граждан Республики Казахстан - письменное согласие уполномоченного органа Республики Казахстан в области защиты прав детей;

6) для осуществления трудовой деятельности, в том числе для сезонных иностранных работников, - выданное работодателю справка на привлечение иностранной рабочей силы, либо справка иностранному работнику на трудоустройство, либо документы, подтверждающие, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международными договорами получателю визы такое разрешение не требуется;

7) для бизнес-иммигрантов - ходатайства местных исполнительных органов столицы, городов республиканского значения и областей Республики Казахстан;

8) для прохождения учебной практики или стажировки - ходатайство центральных исполнительных органов Республики Казахстан, либо согласованное с МИД РК ходатайство компании и организации, зарегистрированных на территории Республики Казахстан;

9) по гуманитарным мотивам - документ, подтверждающий аккредитацию в Республике Казахстан ходатайствующей международной организации или ее представительства, либо официальную регистрацию зарубежной неправительственной организации (фонда) в стране ее нахождения в соответствии с законодательством этой страны, при наличии международного договора об оказании гуманитарной помощи, ратифицированного Республикой Казахстан;

10) для получения образования - ходатайство учебного заведения Республики Казахстан или уполномоченного органа Республики Казахстан по вопросам образования;

11) для ухода за близкими родственниками - гражданами Республики Казахстан либо получателями виз, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан и находящимися на лечении в медицинских учреждениях, - документы, выданные медицинской организацией, расположенной в Республике Казахстан и подтверждающие необходимость постоянного ухода, а также документы, подтверждающие степень родства.

13. При рассмотрении ходатайства в МВД РК проверяется:

1) соответствие представленных документов запрашиваемой цели поездки, кратности, сроку действия и месту выдачи визы. Место выдачи визы определяется в соответствии с консульским округом, к которому относится страна гражданской принадлежности и (или) постоянного места жительства получателя визы. МИД РК представляет в МВД РК список загранучреждений РК с указанием обслуживаемых ими консульских округов;

2) наличие оснований для отказа иностранцу во въезде в Республику Казахстан в соответствии с подпунктами 7) и 10) статьи 22 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев»;

3) наличие оснований для отказа приглашающей стороне в оформлении приглашения, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил.

Если запрашиваемые цель поездки, кратность, срок действия визы или место выдачи визы не подтверждаются прилагаемыми документами либо имеются основания для отказа, ходатайство возвращается приглашающей стороне с письменным указанием причин отказа.

14. Документы о приглашении оформляются:

1) путем выдачи приглашения на въезд в Республику Казахстан по частным делам, заверенного подписью уполномоченного сотрудника и скрепленного печатью МВД РК;

2) путем проставления в первом экземпляре ходатайства юридического лица номера согласования, заверенного подписью уполномоченного сотрудника и скрепленного печатью МВД РК. Второй экземпляр ходатайства и прилагаемые документы подшиваются в номенклатурное дело МВД РК.

Информация о номере и дате согласования вносится в ЕИС «Беркут».

15. Не рассматриваются ходатайства приглашающей стороны о приглашении иммигрантов в Республику Казахстан, ранее не обеспечивавших соблюдение получателями виз законодательства о правовом положении иностранцев и миграционного законодательства Республики Казахстан.

16. Решение об оформлении документов о приглашении или об отказе в их оформлении принимается уполномоченным сотрудником МВД РК или МИД РК (кроме отказа) после согласования с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан (далее - КНБ РК).

Согласование с КНБ РК осуществляется с использованием ЕИС «Беркут».

КНБ РК обеспечивает согласование ходатайства в срок до 3 рабочих дней. В случае необходимости более обстоятельного изучения оснований для оформления приглашений, по письменному запросу органов КНБ РК указанный срок может продлеваться до 30 календарных дней.

Глава 3. Выдача виз Республики Казахстан

§ Параграф 1. Документы, представляемые получателями виз для получения визы

17. Для выдачи виз в загранучреждениях РК, МИД РК или МВД РК по месту регистрации получателя виз или приглашающей стороны представляются следующие документы и сведения:

1) визовая анкета на получение визы с цветной, либо черно-белой фотографией размером 3,5 х 4,5 сантиметров;

2) при оформлении визы в загранучреждении РК номер, дата приглашения, зарегистрированного в МВД РК или МИД РК (номер и дату выдачи приглашения получателю визы сообщает приглашающая сторона), или ходатайство получателя категории виз, предусмотренных пунктом 25 настоящих Правил;

3) действительный дипломатический, служебный, заграничный паспорт иностранного государства, либо иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый в этом качестве Республикой Казахстан и предоставляющий право на пересечение Государственной границы Республики Казахстан (далее - паспорт);

4) оригинал платежных документов, подтверждающих уплату консульского сбора или государственной пошлины;

5) дополнительные документы, необходимые для получения визы в соответствии с формой 1.

18. Визовая анкета заполняется разборчиво от руки или с использованием ВМП на государственном, русском или английском языке по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

Ответы на вопросы визовой анкеты должны быть исчерпывающими.

Визовая анкета подписывается получателем визы лично.

От имени несовершеннолетних детей визовые документы для выдачи виз подаются их законными представителями.

Фотография, вклеиваемая в визовую анкету, должна соответствовать возрасту гражданина на момент оформления документа с четким изображением лица анфас без очков с затемненными стеклами и без головного убора, за исключением лиц, для которых постоянное ношение головного убора является обязательным атрибутом их национальной или религиозной принадлежности, при условии, что данное лицо изображено в таком головном уборе на фотографии в паспорте.

19. Паспорт, предоставляемый получателем визы, должен удовлетворять следующим критериям:

1) не должен вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, содержать отметок, оговорок, записей, подчисток и исправлений, вырванных или расшитых страниц;

2) должен иметь не менее 2 чистых страниц, предназначенных для виз, за исключением получателей виз для выезда с территории Республики Казахстан;

3) срок его действия должен истекать не ранее 3 месяцев с даты окончания срока действия запрашиваемой визы, за исключением получателей виз для выезда с территории Республики Казахстан.

20. За оформление документов о приглашении и выдачу визы, в том числе за восстановление и продление срока ее действия, взимается консульский сбор или государственная пошлина в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс), если иное не установлено международными договорами, участницей которых является Республика Казахстан.

Консульский сбор или государственная пошлина за оформление документов о приглашении и оформление визы не взимается в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Оформление виз производится после уплаты консульских сборов или государственной пошлины в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уплаченные суммы консульских сборов возврату не подлежат.

21. При обнаружении ошибок в визе, допущенных сотрудниками загранучреждений РК, МИД РК или МВД РК, повторная виза выдается без взимания консульского сбора или государственной пошлины.

§ Параграф 2. Порядок выдачи виз

22. Выдача виз производится:

1) за границей:

загранучреждения РК выдают следующие категории виз «А1», «А2», «А3», «А4», «А5», «В1», «В2», «В3», «В4», «В5», «В6», «В7», «В8», «В9», «В10», «В11», «В12», «В13», «С1», «С2», «С3», «С4», «С5», «С6», «С7», «С8», «С9», «С10» и «С12»;

2) на территории Республики Казахстан:

МИД РК выдает следующие категории виз «А1», «А2», «А3», «А4», «А5», «В1», «В2», «В3», «В5», «В7», «В8», «В10», «В11», «В12», «В13», «С3», «С8», «С9» и «С12»;

МВД РК выдает следующие категории виз «А5», «В3», «В7», «В14», «В15», «В16», «В17», «В18», «В19», «В20», «В21», «В22», «С1», «С3», «С4», «С9» (этническим казахам), «С11» и «С12».

23. МВД РК осуществляет выдачу, аннулирование, восстановление, продление или сокращение срока действия виз по месту временной регистрации иностранца или регистрации приглашающей стороны (для получателя визы категории «А5» по фактическому нахождению) либо по указанию МВД РК.

Визы для выезда с территории Республики Казахстан выдаются по месту фактического нахождения получателя виз, за исключением виз категории «В14».

Визы для получения образования выдаются по месту нахождения учебного заведения, в которое зачислен получатель визы.

24. Указания МИД РК и МВД РК, принятые в нерабочее время, праздничные и выходные дни, оформляются на следующий рабочий день МИД РК и МВД РК.

25. Загранучреждениями РК выдаются следующие категории виз без приглашения на основании:

1) указания МИД РК - «А1», «А3», «В1» и «В3» (по письменному указанию глав загранучреждений РК выдаются однократные визы категории «В3» и одновременно загранучреждения РК выдают заявление о регистрации на территории Республики Казахстан (за исключением граждан стран, указаных в списке государств), которое является основанием для оформления временной регистрации в МВД РК по месту временного пребывания получателя виз);

2) вербальной ноты - «А1», «А2», «А3», «А4», «В1», «В3» и «В10»;

3) ходатайства (в зависимости от категории виз при наличии документов, предусмотренных в форме 1):

гражданам стран, указаных в списке государств (однократная виза до 30 суток), - «А3», «В1», «В3», «В10 и «В12»;

бывшим соотечественникам (имеющее документы, подтверждающие связь с Республикой Казахстан, в том числе соответствующую отметку в графе о месте рождения в Казахской Советской Социалистической Республике или в Республике Казахстан в национальном паспорте, свидетельстве о рождении или о заключении брака Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также справку о выходе из гражданства Республики Казахстан или утрате гражданства Республики Казахстан), - «В10» (однократная виза);

иностранцам или лицам без гражданства - «В4», «В5», «В8», «В9», «В10» (на похороны или в случаях болезни родных/близких - однократная виза, членам семьи или родителям граждан РК, а также их законным представителям - однократная виза до 30 суток, членам семьи этнических казахов - однократная виза до 30 суток), «В13», «С1», «С2», «С4» (однократная виза до 90 суток) и «С10».

26. В случаях, установленных статьей 23 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев», получателю визы отказывается в выдаче визы на выезд из Республики Казахстан.

27. При возникновении оснований, препятствующих въезду на территорию Республики Казахстан либо выезду с территории Республики Казахстан, в том числе при наличии приглашения, визы не выдаются, а оформленная виза не является основанием для въезда в Республику Казахстан или выезда с территории Республики Казахстан.

28. Членам официальной делегации, гражданам стран, где отсутствуют консульские учреждения Республики Казахстан, а также получателям виз на основании приглашения или по указанию МИД РК, визы оформляются МИД РК в международных аэропортах Республики Казахстан.

29. Копии документов для категории виз «В9», а также заключение загранучреждения РК в течение 30 календарных дней со дня приема документов направляются загранучреждением РК в МВД РК через МИД РК для проверки и выдачи разрешения. Разрешение МВД РК представляется в срок, не превышающий 3 месяца со дня поступления материалов из МИД РК.

30. Групповые визы оформляются группам получателей виз при организованном въезде в Республику Казахстан и выезде из Республики Казахстан или транзитном проезде через территорию Республики Казахстан.

Условием для выдачи групповых виз является одновременное прибытие и прохождение всеми членами группы пункта пропуска через Государственную границу (далее - пункт пропуска) при въезде и выезде из Республики Казахстан, пребывание в каком-либо пункте и передвижение по территории Республики Казахстан в составе группы.

Групповые визы оформляются в виде именных списков для оформления групповых виз, составляемых в алфавитном порядке по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

Виза наклеивается на обратной стороне бумаги или на отдельном листе бумаги и сшивается вместе со списком путем загиба верхнего левого угла, который скрепляется печатью загранучреждения РК, МИД РК или МВД РК, выдавшего визу.

Уполномоченный сотрудник расписывается в нижней части списка (с указанием должности и фамилии), подпись заверяется печатью загранучреждения РК, МИД РК или МВД РК.

Список, лист с визой составляются в одном экземпляре, оригинал выдается руководителю группы, одна копия сдается на пункте пропуска при въезде (выезде) в Республику Казахстан, другая - остается в МИД РК, загранучреждении РК или МВД РК, выдавшем визу. Исправления и дополнения в списках не допускаются.

31. В случае выдачи визы лицу, представившему паспорт страны, не признаваемой Республикой Казахстан, выдается однократная виза на основании приглашения и вклеивается на отдельный лист бумаги, который подлежит изъятию при выезде получателя визы из Республики Казахстан представителями Пограничной службы КНБ РК, либо по истечении срока действия визы представителями МВД РК с последующей передачей в органы, выдавшие визу.

32. Членам семьи, а также лицам, находящимся на иждивении (при наличии подтверждающих документов) основного получателя визы категории «А1», «А2», «А3», «А4», «А5», «В7», «В10», «С3», «С7» и «С9», виза выдается или продлевается на срок действия визы основного получателя визы в соответствии с настоящими Правилами. При этом члены семьи и лица, находящиеся на иждивении, не имеют права на осуществление трудовой, религиозной, миссионерской деятельности и/или участие в деятельности религиозного объединения, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

33. В случае наличия в паспорте получателя визы неиспользованной визы или визы, срок действия которой не истек, новая виза выдается при условии аннулирования прежней визы.

34. Изменение виз одной категории на другую на территории Республики Казахстан допускается:

1) МИД РК:

на категории «А1» и «А3» - на основании вербальной ноты или указания МИД РК;

на категории «А2» и «А4» - на основании вербальной ноты;

2) МВД РК:

на категорию «А5» - с категорий «В3», «В10», «С3», «С4», «С5» и «С10»;

на категорию «В7» - с категории «С9»;

на категорию «С1» - только для этнических казахов независимо от категории ранее выданной визы;

на категорию «С3» - с категорий «В2», «В3», «С2», «С9» и «С10»;

на категорию «С4» - с категорий «В10», «С2», «С9» и «С10»;

на категорию «С9» - только для этнических казахов независимо от категории ранее выданной визы, а также прибывших по безвизовому режиму;

на категорию «С12» - со всех категорий виз.

35. Кратность выдаваемой визы изменяется с многократной на однократную по письменному заявлению получателя виз о замене кратности и срока действия виз на основании заполненной визовой анкеты (где указана однократная виза) и платежному документу, подтверждающему уплату консульского сбора (уплату за однократную визу). Одновременно меняется срок действия визы в соответствии со сроками, указанными в форме 1.

Срок действия визы не должен превышать срока действия, указанного в документах о приглашении.

В загранучреждениях РК, в МИД РК и МВД РК замена кратности выдаваемой визы с однократной (указанных в документах о приглашении) на многократную (за исключением продления срока действия виз категории «А1», «А3», «А5», «В7», «С2», «С3», «С4», «С5», «С7», «С9» и «С12») не допускается.

36. При изучении материалов на оформление визы сотрудник загранучреждения РК, МИД РК и МВД РК:

1) сравнивает содержание информации в визовой анкете со сведениями, указанными в приглашении, паспорте и дополнительных документах для получения визы в зависимости от цели пребывания получателя виз в Республике Казахстан;

2) удостоверяется в том, что паспорт дает право получателю визы на возвращение в страну постоянного проживания или выезд в другую страну после посещения Республики Казахстан;

3) в странах миграционной опасности возможны следующие действия уполномоченного сотрудника: телефонные переговоры с приглашающей стороной, местом работы или учебы;

4) приглашает на собеседование получателя визы, если представленные документы вызывают сомнение. В ходе беседы сверяет содержание ответов на вопросы с информацией, указанной в документах, представляемых получателями виз для получения визы, а также сведениями, полученными из других источников;

5) проверяет соответствие категории, кратности, срока действия визы и срока пребывания иммигранта с планируемой целью пребывания получателя виз в Республике Казахстан.

37. При принятии решения о выдаче, аннулировании, восстановлении, продлении виз учитывается политическая и миграционная ситуация в стране гражданства или постоянного жительства получателя виз.

В ходе рассмотрения визовых документов сотрудник загранучреждения РК, МИД РК или МВД РК проводит собеседование с получателями виз, в стране гражданства, либо постоянного жительства которых наблюдается нестабильная политическая и миграционная ситуация.

Собеседование не проводится с получателями виз, подавшими документы на получение виз следующих категорий: «А1», «А2», «А3», «А4», «А5», «В10» (по вербальной ноте), «В12» (по групповой визе), «С3», «С10» (этническим казахам, с которыми проводится собеседование при оформлении первичной визы до 1 года. При повторном их обращении без собеседования выдача визы осуществляется до 3 лет), «С11», «С12» и визы для выезда с территории РК («В14» - «В22»).

38. В результате изучения материалов на оформление визы уполномоченный сотрудник принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче визы (за исключением категории визы «С11» и виз для выезда из Республики Казахстан) после согласования с КНБ РК.

39. Сроки оформления виз не превышают 5 рабочих дней, кроме виз категорий «В9» и «С1».

Сроки оформления загранучреждениями РК виз категорий «В9» и «С1» составляют 5 месяцев и при необходимости более обстоятельного изучения представленных визовых документов продлеваются до 7 месяцев.

40. Визовые документы, в том числе вербальные ноты и ходатайства, согласовываются и визы выдаются посредством ЕИС «Беркут». Без согласования с КНБ РК визы не выдаются.

КНБ РК обеспечивает согласование оформления виз в течение 3 рабочих дней, в случае необходимости указанный срок может продлеваться до 7 рабочих дней.

41. Виза, данные которой отсутствуют в ЕИС «Беркут», считается недействительной. В случае сбоя в работе ЕИС «Беркут» визовая наклейка заполняется вручную, а данные о выданных визах вносятся в ЕИС «Беркут» по мере ее восстановления. Одновременно уполномоченный сотрудник выдает заявителю заверенное печатью письменное подтверждение о выдаче такой визы на фирменном бланке.

42. Учет выдаваемых виз производится постоянно в ЕИС «Беркут».

МИД РК, МВД РК и КНБ РК формируют в ЕИС «Беркут» единые статистические данные по оформляемым, выданным и согласованным визам.

43. Образцы подписей уполномоченных сотрудников, имеющих право подписи на визах, направляются в МИД РК, МВД РК, Пограничную службу КНБ РК в трех экземплярах.

Глава 4. Порядок аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

44. Аннулирование визы осуществляют загранучреждения РК, МИД РК, МВД РК и Пограничная служба КНБ РК в рамках полномочий, установленных настоящими Правилами. Виза аннулируется путем простановки мастичного штампа «Жойылды», «Аннулировано» или «Cancelled».

Виза аннулируется:

1) загранучреждениями РК и МИД РК:

при выдаче новой визы, если в паспорте имеется виза, срок действия которой не истек, или которая не была использована;

если виза оформлена с нарушением порядка, установленного в настоящих Правилах;

в случае обнаружения, что условия выдачи визы перестали выполняться или существовать;

в случае допущения ошибки при заполнении визовой наклейки, которая еще не вклеена в паспорт, или после ее вклеивания в паспорт (после аннулирования визы на другой странице вклеивается новая виза);

2) МВД РК:

при принятии решения о сокращении срока временного пребывания получателя виз в Республике Казахстан;

при принятии решения об административном выдворении получателя визы за пределы Республики Казахстан;

при выдаче новой визы, если в паспорте получателя виз имеется виза, срок действия которой не истек или которая не была использована;

если виза оформлена с нарушением порядка, установленного в настоящих Правилах;

в случае, когда условия выдачи визы перестали выполняться или существовать;

в случае допущения ошибки при заполнении визовой наклейки, которая еще не вклеена в паспорт, или после ее вклеивания в паспорт (после аннулирования визы на другой странице вклеивается новая виза);

3) Пограничной службой КНБ РК (в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан):

при принятии решения об отказе во въезде;

при наличии ограничения въезда на территорию Республики Казахстан.

45. В случае порчи/аннулирования визы по различным причинам, согласно пункту 46, с паспорта (если визовая наклейка вклеена в паспорт) снимается копия страниц с фотографией и паспортными данными, а также страницы с испорченной/аннулированной визой.

О каждой испорченной/аннулированной визовой наклейке составляется акт об аннулированных/испорченных бланках виз Республики Казахстан по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

46. Восстановление визы осуществляют загранучреждения РК, МИД РК и МВД РК в рамках полномочий, установленных настоящими Правилами.

Виза восстанавливается в случаях:

1) механического повреждения визы, приведшего к невозможности ее дальнейшего использования;

2) утраты визы;

3) если получатель визы, имеющий действительную визу, получил новый паспорт.

Загранучреждения РК восстанавливают визы всех категорий, за исключением категорий выездных виз.

МИД РК восстанавливает визы всех категорий, выданные МИД РК и загранучреждениями РК.

МВД РК восстанавливает визы всех категорий по месту временной регистрации получателя визы, за исключением виз категорий «А1», «А2», «А3», «А4». МВД РК восстанавливает визы категорий «А5» по месту фактического нахождения получателя визы.

Восстановление визы производится после проверки оснований и подтверждения факта ее выдачи с использованием ЕИС «Беркут» и на основании ходатайства получателя визы или приглашающей стороны путем выдачи новой визы той же категории, кратности, периода пребывания и срока действия визы, указанных в поврежденной визе.

47. Продление виз осуществляется МИД РК и МВД РК.

Сроки действия визы продлеваются на основании документов, указанных в пунктах 48 и 49 настоящих Правил, и документов, подтверждающих необходимость продления срока пребывания в Республике Казахстан или в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Продление срока действия визы производится путем выдачи визы той же категории.

48. МИД РК продлевает визы категорий «А1», «А2» (однократная виза до 90 суток), «А3» и «А4» (однократная виза до 90 суток) - лицам, которые прибыли на территорию Республики Казахстан по приглашению государственных органов Республики Казахстан, внешнеполитических ведомств, дипломатических и приравненных к ним представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, - на основании письменных обращений данных организаций.

Продление действия визы осуществляется на срок до 1 года, кроме категории виз «А2» и «А4».

49. МВД РК продлевает визы следующих категорий:

1) «А5» - на основании ходатайства приглашающей стороны и письменного подтверждения уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям. Продление срока действия визы осуществляется на срок до 3 лет;

2) «В2» - на основании ходатайства приглашающей стороны, которая ранее оформила приглашение для получения первичной визы, с указанием цели пребывания в Республике Казахстан. Продление срока действия визы осуществляется на срок до 30 суток;

3) «В7» - на основании ходатайства приглашающей стороны, которая ранее оформила приглашение, а также центральных исполнительных органов Республики Казахстан. Продление действия визы осуществляется на срок до 90 суток;

4) «В8» - на основании ходатайства после сдачи докуменов для оформления разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан. Продление срока действия визы осуществляется на срок до 30 суток;

5) «В21» - на основании письменного обращения органа, осуществляющего предварительное расследование, либо суда, в котором рассматривается уголовное дело - на срок, необходимый для завершения предварительного расследования, либо судебного слушания. Продление срока действия визы осуществляется на срок не более чем на 180 суток;

6) «С2» - на основании письменного обращения приглашающей стороны на сроки, определенные Законом о миграции при наличии следующих документов:

подтверждение наличия у приглашающего лица финансовых средств на содержание каждого члена семьи в месяц в размере, не менее минимальной заработной платы, установленной законом Республики Казахстан о республиканском бюджете;

подтверждение наличия у приглашающего лица жилья на территории Республики Казахстан, площадь которого соответствует установленным минимальным нормативам на каждого члена семьи в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», а также санитарным и иным нормам, установленным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (нотариально засвидетельствованная копия);

медицинская страховка для членов семьи приглашающего лица;

нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающие семейные отношения с приглашающим лицом, представленные уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан или иностранного государства;

7) «С3» - на основании ходатайства приглашающей стороны, которая ранее оформила приглашения для получения первичной визы и при наличии разрешения трудовому иммигранту, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Продление действия визы категории «С3» осуществляется на срок действия разрешения, но не более 3 лет (участникам Международного финансового центра Астана (далее - МФЦА) - не более 5 лет);

8) «С4» - на основании ходатайства и трудового договора, заключенного с юридическим лицом - резидентом Республики Казахстан по специальности, указанной в справке о соответствии квалификации. Продление срока действия визы осуществляется на срок действия трудового договора, но не более 3 лет;

9) «С5» - на основании письменного обращения местных исполнительных органов столицы, городов республиканского значения и областей Республики Казахстан и их районов. Продление действия визы осуществляется на срок до 2 лет;

10) «С7» - на основании письменного обращения религиозного объединения, зарегистрированного на территории Республики Казахстан, согласованного с ведомством уполномоченного органа, осуществляющего регулирование в сфере религиозной деятельности. Продление действия визы осуществляется на срок до 180 суток;

11) «С9» - на основании ходатайства уполномоченного органа по вопросам образования или учебного заведения, зарегистрированного в Республике Казахстан. Продление действия визы осуществляется на срок до 1 года;

12) «С12» - на основании ходатайства при наличии выданных медицинскими организациями документов, подтверждающих необходимость постоянного ухода за иностранным пациентом, находящимся на лечении в медицинских организациях Республики Казахстан, или подтверждающих необходимость постоянного ухода за близкими родственниками - гражданами Республики Казахстан, либо иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, или указания МВД РК. Продление срока действия визы осуществляется на срок, необходимый для лечения, но не более чем на 1 год.

50. Сроки действия виз категорий «В2» и «С7» продлеваются только один раз.

51. Ходатайствовать о продлении визы может только приглашающая сторона, которая ранее оформляла приглашение на получение первичной визы, за исключением виз категорий «С4» и «С9».

52. Сроки действия виз, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, не продлеваются.

53. Сроки действия визы сокращаютяся согласно пункта 35 настоящих Правил.

54. В случаях, установленных статьей 48 Закона о миграции, приглашающей стороне отказывается в оформлении приглашения, а также получателю визы - в выдаче виз.

55. При обнаружении в паспорте неоговоренных подчисток и исправлений, не скрепленных печатью фотографий и расшитых страниц владельцам таких документов виза не выдается.

56. Загранучреждения РК, МИД РК и МВД РК отказывают в выдаче виз получателям виз без разъяснения мотивов и причин отказа. Причина отказа вносится в ЕИС «Беркут».

57. Списки физических и юридических лиц, ранее не обеспечивавших соблюдение приглашенными ими иммигрантами законодательства РК, а также получатели виз, въезд которым закрыт в Республику Казахстан, вносятся в ЕИС «Беркут» КНБ РК и МВД РК.

Приложение 1

к Правилам оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Получатели, категория, кратность, срок действия, период пребывания и основания выдачи визы:

№ Категория визы Получатели виз Кратность визы Срок действия визы Период пребывания Основания выдачи визы 1 2 3 4 5 6 7 Категория «А» Дипломатическая виза 1. А1 1) главы иностранных государств, правительств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу и члены их семей; 2) члены парламентов, правительств иностранных государств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу и члены их семей - владельцы дипломатических паспортов, а также члены официальных иностранных делегаций и сопровождающие их лица - владельцы дипломатических паспортов; 3) почетные консулы Республики Казахстан и члены их семей. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК или МИД РК на основании одного из следующих документов: а) указание МИД РК; б) вербальная нота; в) приглашение. многократная до 1 года на весь период действия визы 4) владельцы дипломатических паспортов, а также паспортов международных организаций, имеющим статус, приравненный к дипломатическим агентам направляющимся в Республику Казахстан по служебным делам; 5) дипломатические курьеры, провозящие дипломатическую почту - владельцы дипломатических паспортов, при наличии курьерского листа однократная до 90 суток на весь период действия визы многократная до 1 года до 120 суток при каждом въезде 2. А2 дипломатические агенты иностранных дипломатических и приравненных к ним представительств, консульские должностные лица иностранных консульских учреждений, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в Республике Казахстан, направляющихся для работы в Республику Казахстан, почетные консулы иностранных государств, аккредитованные в Республике Казахстан и члены их семей. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК или МИД РК на основании одного из следующих документов: а) вербальная нота (с указанием должности приглашаемого лица, на которую он назначен, а в случае ротации, должности, фамилии и имени сотрудника, на чье место он назначен); б) приглашение. На территории РК получатель визы проходит аккредитацию в МИД РК. После завершения срока действия аккредитации в МИД РК (или в случае отказа в аккредитации) однократная виза выдается до 90 суток, для выезда из Республики Казахстан. многократная до 180 суток на весь период действия визы Служебная виза 3. А3 1) члены официальных иностранных делегаций, сопровождающие их лица и члены их семей; 2) представители иностранных средств массовой информации, аккредитованные в Республике Казахстан и направляющиеся в Республику Казахстан (по согласованию с МИД РК). 3) военнослужащие иностранных государств, направляющиеся в Республику Казахстан по служебным делам; 4) лица, находящиеся на иждивении лиц, претендующих на визы категорий «A2» и «А4». однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании одного из следующих документов: а) указание МИД РК; б) вербальная нота; в) приглашение; г) ходатайство граждан стран, указанных в списке государств. Для представителей иностранных средств массовой информации виза выдается/продлевается на срок действия аккредитации. многократная до 1 года на весь период действия визы 5) владельцы паспортов международных организаций, не имеющие статус, приравненный к дипломатическим агентам, а также владельцы национальных паспортов, работающие в международных организациях и члены их семей; 6) владельцы служебных паспортов, направляющиеся в Республику Казахстан по служебным делам; 7) дипломатические курьеры, провозящие дипломатическую почту, если они не имеют дипломатический паспорт, при наличии курьерского листа; 8) лица, направляющиеся в командировку в Республику Казахстан по приглашению иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и их представительств, государственных органов Республики Казахстан. однократная до 90 суток на весь период действия визы многократная до 1 года до 120 суток при каждом въезде 4. А4 члены административно-технического и обслуживающего персонала дипломатических представительств, сотрудники международных организаций или их представительств, консульские служащие, работники обслуживающего персонала консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК или выдается МИД РК на основании одного из следующих документов: а) вербальная нота (с указанием должности приглашаемого лица, на которую он назначен, а в случае ротации, должности, фамилии и имени сотрудника, на чье место он назначен); б) приглашение. На территории РК получатель визы проходит аккредитацию в МИД РК. После завершения срока действия аккредитации в МИД РК (или в случае отказа в аккредитации) виза выдается до 90 суток, для выезда из Республики Казахстан. многократная до 180 суток на весь период действия визы. Инвесторская виза 5. А5 руководители и/или заместители руководителя и/или руководители структурных подразделений юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Казахстан, а также члены их семей. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании приглашения. Виза выдается МВД РК на основании ходатайства приглашающей стороны при наличии ходатайства уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям. многократная до 3 лет на весь период действия визы Категория «B» Виза для деловой поездки 6. В1 1) участники конференций, симпозиумов, форумов, выставок, концертов, культурных, научных, спортивных и других мероприятий; 2) участники совещаний, организаций круглых столов, выставок, собраний экспертов; однократная до 90 суток до 60 суток Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании одного из следующих документов: а) указание МИД РК; б) вербальная нота; в) приглашение; г) ходатайства граждан стран, указанных в списке государств. 3) сопровождающие гуманитарную помощь; 4) лица, прибывающие с целью чтения лекций и ведения занятий в учебных заведениях; 5) участники программ молодежных, студенческих и школьных обменов, за исключением обучения в образовательных учреждениях Республики Казахстан. однократная до 90 суток до 60 суток многократная до 1 года не более 60 суток при каждом въезде 7. В2 1) лица, прибывающие с целью монтажа, ремонта и технического обслуживания оборудования; 2) лица, прибывающие с целью оказания консультационных или аудиторских услуг; однократная до 90 суток до 30 суток Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании приглашения многократная до 180 суток до 90 суток 8. В3 1) лица, прибывающие для проведения переговоров, заключения контрактов; 2) учредители или совет директоров. однократная до 90 суток до 30 суток Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании одного из следующих документов: а) указание МИД РК; б) вербальная нота; в) приглашение; г) ходатайство граждан стран, указанных в списке государств; д) письменное указание главы загранучреждения РК. МВД РК виза выдается: однократная - на основании ходатайства; многократная - на основании ходатайства при наличии договора или контракта (за исключением этнических казахов, бывших соотечественников и граждан стран, указаных в списке государств) многократная до 1 года не более 30 суток при каждом въезде Виза для осуществления международных автомобильных перевозок 9. В4 лица, осуществляющие международные автомобильные перевозки. однократная до 90 суток не более 30 суток Виза выдается загранучреждениями РК на основании следующих документов: а) ходатайство; б) разрешительные документы на проезд автотранспортного средства по территории Республики Казахстан (бланк разрешения); в) копия разрешения на осуществление международных перевозок; г) копия водительского удостоверения; д) документы на транспортное средство. Получатель визы, осуществляет въезд и выезд на территорию Республики Казахстан только на транспорте, соответствующем категории полученной визы. многократная до 1 года не более 30 суток при каждом въезде Виза для членов экипажей авиа-, морских, речных судов и поездных бригад 10. В5 лица, являющиеся членами экипажей самолетов регулярных и чартерных авиарейсов, не имеющие соответствующее удостоверение Международной организации гражданской авиации (ИКАО), членами поездных бригад, а также экипажей морских и речных судов. однократная до 90 суток не более 30 суток Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании ходатайства (письменное обращение и разрешительные документы на проезд по территории Республики Казахстан). Члены поездных бригад, осуществляют въезд на территорию Республики Казахстан только на транспорте, соответствующем категории полученной визы. многократная до 1 года не более 30 суток при каждом въезде Виза для участия в религиозных мероприятиях 11. В6 лица, направляющиеся в Республику Казахстан для участия в мероприятиях религиозного объединения (за исключением миссионерской деятельности). однократная до 90 суток не более 30 суток Виза выдается загранучреждениями РК на основании приглашения. Виза для прохождения учебной практики или стажировки 12. В7 лица, направляющиеся в Республику Казахстан для прохождения учебной практики или стажировки, а также члены их семей. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями и МИД РК на основании приглашения. многократная до 180 суток на весь период действия визы Виза для постоянного проживания в Республике Казахстан 13. В8 лица, направляющиеся в Республику Казахстан для оформления разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании ходатайства граждан стран, указанных в списке государств, бывших соотечественников, а также этнических казахов, направляющихся в Республику Казахстан для оформления разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан (без согласования с МВД РК). многократная до 90 суток на весь период действия визы 14. В9 лица, направляющиеся в Республику Казахстан с целью постоянного проживания. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК (по согласованию с МВД РК) на основании следующих документов: 1) заявление-анкета, бланк которой выдается сотрудниками подразделений миграционной полиции согласно приложению 8 к настоящим Правилам; 2) письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в Республике Казахстан и этнических казахов из Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено международными договорами); 3) автобиография; 4) документ о подтверждении своей платежеспособности согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1185 «Об утверждении Правил подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан»; 5) документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и (или) постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства; 6) нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 10 до 16 лет на постоянное проживание в Республике Казахстан; 7) нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет; 8) справка об отсутствии у заявителя и членов его семьи социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан. Виза для частной поездки 15. В10 1) лица, направляющиеся в Республику Казахстан по частным делам; 2) граждане стран, указанных в списке государств; 3) лица, направляющиеся в Республику Казахстан на похороны или в случаях болезни родных/близких - при наличии подтверждающих документов; 4) бывшие соотечественники; 5) супруги, дети (в том числе усыновленные или удочеренные) или родители (опекуны, попечители) (при наличии документов, подтверждающих родство), въезжающие в Республику Казахстан совместно с гражданами Республики Казахстан. 6) супруги, дети (не являющиеся этническими казахами) въезжающие в Республику Казахстан совместно с этническими казахами. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК на основании одного из следующих документов: а) вербальная нота; б) приглашение; в) ходатайство (лица, указанные в пунктах 2), 3), 4), 5) и 6). Виза выдается МИД РК на основании одного из следующих документов: а) вербальная нота; б) приглашение; в) ходатайство (лица, указанные в пункте 3). многократная до 180 суток не более 90 суток при каждом въезде Виза для усыновления (удочерения) граждан Республики Казахстан 16. В11 лица, направляющиеся в Республику Казахстан для усыновления граждан Республики Казахстан. однократная до 180 суток не более 120 суток Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании приглашения. многократная до 1 года не более 120 суток при каждом въезде Виза с целью туризма 17. В12 лица, направляющиеся в Республику Казахстан в качестве туристов. однократная до 90 суток не более 30 суток Виза выдается загранучреждениями и МИД РК на основании одного из следующих документов: а) приглашение; б) ходатайство граждан стран, указанных в списке государств. многократная до 90 суток не более 30 суток при каждом въезде Виза для транзитного проезда 18. В13 лица, направляющиеся в Республику Казахстан для транзитного проезда через территорию Республики Казахстан. однократная до 90 суток в течение 5 суток в одном направлении Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании ходатайства при наличии: а) проездных документов, оформленной визы или других оснований, дающих право на въезд в страну следования; б) проездных документов, оформленной визы, а также водительского удостоверения у данного лица и документов, подтверждающих право управления транспортным средством, следующий на личном транспортном средстве. многократная до 180 суток в течение 5 суток в одном направлении Виза для выезда с территории Республики Казахстан 19. В14 лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, при выезде за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании разрешения органов внутренних дел РК на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства. 20. В15 лица, утратившие на территории Республики Казахстан паспорт. однократная до 30 суток, но не свыше срока действия паспорта на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании ходатайства и свидетельства на возвращение (иного проездного документа) при подтверждении данных о въезде в Республику Казахстан и регистрации в органах внутренних дел, либо указания МВД РК. 21. В16 лица, в отношении которых приняты решения о сокращении срока пребывания в Республике Казахстан. однократная до 30 суток на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании заключения органов внутренних дел РК о сокращении срока пребывания в Республике Казахстан. 22. В17 лица, в отношении которых приняты постановления о привлечении к административной ответственности, не связанные с выдворением, если отсутствуют основания для их дальнейшего пребывания в Республике Казахстан. однократная до 15 суток на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании постановления по делу об административном правонарушении и заключения органов внутренних дел об отсутствии оснований для дальнейшего пребывания в Республике Казахстан. 23. В18 лица, прибывшие в Республику Казахстан или пребывающие в Республике Казахстан без виз, если отсутствуют основания для их дальнейшего пребывания в Республике Казахстан однократная до 30 суток на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании заключения органов внутренних дел об отсутствии оснований для дальнейшего пребывания в Республике Казахстан, если обстоятельства дела не влекут привлечения к административной или уголовной ответственности, либо указания МВД РК. 24. В19 лица, отбывшие наказание или освобожденные от наказания, а также лица, у которых истек срок пробационного контроля, отсрочки исполнения наказания однократная до 15 суток на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании сообщения Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан или его территориальных органов, либо местной полицейской службы (для условно-досрочно освобожденных). 25. В20 лица, представившие доказательство форс-мажорных обстоятельств, задержки или отмены рейса, отправления поезда или иного транспортного средства, препятствующих покинуть территорию Республики Казахстан до истечения срока действия визы или разрешенного безвизового срока пребывания. однократная до 15 суток на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании ходатайства и документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств, задержку или отмену рейса, отправление поезда или иного транспортного средства, препятствующих выезду из Республики Казахстан до истечения срока действия визы или разрешенного безвизового срока пребывания, либо указания МВД РК. 26. В21 лица, которые сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан тяжким или особо тяжким преступлением. однократная до 30 суток на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании ходатайства при наличии талона - уведомления о регистрации заявления в Едином реестре досудебного расследования. 27. В22 лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, в отношении которых уголовное дело прекращено, а также иные лица, с которых сняты законные ограничения на выезд из Республики Казахстан. однократная до 15 суток на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании постановления о прекращении уголовного дела, утвержденного или согласованного с прокурором, либо информации уполномоченного органа, установившего ограничения на выезд из Республики Казахстан. Категория «С» Виза для постоянного проживания в Республике Казахстан 28. С1 этнические казахи, направляющиеся в Республику Казахстан с целью постоянного проживания. многократная до 1 года на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК на основании следующих документов: 1) документы, подтверждающие национальность заявителя - при отсутствии записи о национальности в документах, удостоверяющих личность; 2) документы, подтверждающие право на включение в квоту иммиграции оралманов в приоритетном порядке (при их наличии); 3) справка об отсутствии у заявителя и членов его семьи заболеваний, указанных в приказе министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 664 «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7274); 4) документ, подтверждающий наличие либо отсутствие судимости. Виза для воссоединения семьи 29. С2 лица, являющиеся членами семьи граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих в Республике Казахстан, этнических казахов и бывших соотечественников и получивших разрешение на временное проживание в Республике Казахстан (сроком не менее двух лет), иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, а также бизнес-иммигрантов. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК (без согласования с МВД РК) на основании следующих документов: 1) ходатайство приглашающего лица (в произвольной форме); 2) разрешение на временное проживание приглашающего лица, за исключением граждан Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованная копия); 3) документ, удостоверяющий личность, приглашающего лица и членов семьи (нотариально засвидетельствованная копия); 4) подтверждение наличия у приглашающего лица денег на содержание каждого члена семьи в месяц в размере не менее минимальной заработной платы, установленной законом Республики Казахстан о республиканском бюджете; 5) подтверждение наличия у приглашающего лица жилья на территории Республики Казахстан, площадь которого соответствует установленным минимальным нормативам на каждого члена семьи, а также санитарным и иным нормам, установленным законодательством Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованная копия); 6) медицинская страховка для членов семьи приглашающего лица; 7) документ, подтверждающий семейные отношения с приглашающим лицом, представленный уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан или иностранного государства (нотариально засвидетельствованная копия); 8) документ, подтверждающий наличие либо отсутствие судимости, на совершеннолетних членов семьи. многократная до 1 года на весь период действия визы или на срок регистрации приглашающего лица (кроме граждан РК) Виза для осуществления трудовой деятельности 30. С3 лица, следующие в Республику Казахстан, либо находящиеся в Республике Казахстан с целью осуществления трудовой деятельности, а также членам их семей. однократная до 90 суток (для граждан стран, паспорта которых не признаются Республикой Казахстан - до 1 года) на весь период действия визы. Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании приглашения. Виза выдается МВД РК на основании ходатайства приглашающей стороны при наличии разрешения, выданного работодателю на привлечение иностранной рабочей силы, или документов, подтверждающих, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международными договорами, участницей которых является Республика Казахстан, получателю визы разрешение на трудоустройство или на привлечение иностранной рабочей силы не требуется. многократная до 3 лет (участникам МФЦА - не более 5 лет) или на срок действия разрешения на весь период действия визы. 31. С4 лица, следующие в Республику Казахстан либо находящиеся в Республике Казахстан, для самостоятельного трудоустройства по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики. однократная до 90 суток на весь период действия визы Однократная виза выдается загранучреждениями РК на основании следующих документов: а) ходатайство; б) справка о соответствии квалификации. Виза выдается МВД РК на основании следующих документов: а) ходатайство; б) справка о соответствии квалификации. в) трудовой договор многократная до 3 лет на весь период действия визы 32. С5 бизнес-иммигранты однократная до 90 суток на весь период действия визы Однократная виза выдается загранучреждениями РК на основании приглашения при наличии: 1) ходатайство; 2) медицинской справки, подтверждающей отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности; 3) медицинской страховки; 4) справки о наличии либо отсутствии судимости, выданной уполномоченным органом страны гражданства или постоянного места жительства; 5) справки о наличии либо отсутствии запрета на осуществление предпринимательской деятельности на основании решения суда, выданной уполномоченным органом страны гражданства или постоянного места жительства. Получатель визы должен быть совершеннолетным. многократная до 2 лет (этническим казахам - до 3 лет) на весь период действия визы 33. С6 сезонные иностранные работники однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК на основании приглашения. многократная до 1 года, но не свыше срока действия разрешения на весь период действия визы Виза для осуществления миссионерской деятельности 34. С7 лица, направляющиеся в Республику Казахстан для осуществления миссионерской деятельности, а также члены их семей. однократная до 90 суток не более 30 суток Виза выдается загранучреждениями РК на основании приглашения. многократная до 180 суток на весь период действия визы. Виза по гуманитарным мотивам 35. С8 волонтеры, прибывающие в Республику Казахстан для оказания услуг в сфере образования, здравоохранения и социальной помощи на безвозмездной основе, а также лицам, прибывающим в Республику Казахстан в рамках международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, с целью оказания благотворительной, гуманитарной помощи и предоставления грантов однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании приглашения. многократная до 1 года на весь период действия визы Виза для получения образования 36. С9 1) лица, направляющиеся в Республику Казахстан с целью поступления в организации образования, реализующие образовательные учебные программы среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования; 2) лица, обучающиеся в организациях образования Республики Казахстан, реализующих образовательные учебные программы среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе по организованным программам обмена обучающихся и прохождения подготовительных курсов, а также членам их семей; 3) этнические казахи, временно прибывшие в Республику Казахстан и поступившие в учебные заведения Республики Казахстан, прибывшие по безвизовому режиму, а также членам их семей. однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании приглашения (для несовершеннолетних получателей виз при наличии нотариально заверенного письменного согласия законных представителей, с переводом на казахский или руссий язык). МВД РК выдается многократная виза лицам, указанным в пункте 3) на основании ходатайства учебного заведения Республики Казахстан при наличии документов, подтверждающих национальную принадлежность получателя визы. многократная до 1 года на весь период действия визы Виза для частной поездки (этнические казахи) 37. С10 этнические казахи однократная до 90 суток на весь период действия визы Виза выдается загранучреждениями РК на основании ходатайства и документов, подтверждающих их национальную принадлежность. многократная до 3 лет на весь период действия визы Виза для несовершеннолетных граждан 38. С11 лица, не достигшие совершеннолетия: - постоянно проживающие в Республике Казахстан; - прибывшие в Республику Казахстан без виз; - родившиеся на территории Республики Казахстан и намеревающиеся выехать за границу. многократная до 1 года на весь период действия визы Виза выдается МВД РК на основании ходатайства законных представителей получателей виз. Виза для лечения 39. С12 1) лица, направляющиеся в Республику Казахстан для лечения, медицинского обследования или консультаций, а также сопровождающие лица; 2) лица, находящиеся в Республике Казахстан, при возникновении необходимости их лечения, а также сопровождающие лица; однократная до 180 суток не более 90 суток Лицам, указанным в пунктах 1) и 3) виза выдается загранучреждениями РК и МИД РК на основании приглашения. Виза лицам, указанным в пунктах 2) и 4), выдается МВД РК на основании одного из следующих документов: а) документы, выданные медицинской организацией, расположенной в Республике Казахстан, подтверждающие необходимость постоянного ухода за иностранным пациентом, находящимся на лечении в медицинских организациях Республики Казахстан; б) документы, выданные медицинской организацией, расположенной в Республике Казахстан, подтверждающие необходимость постоянного ухода за близкими родственниками - гражданами Республики Казахстан, либо иностранцами, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан; в) указание МВД РК. 3) лица, направляющиеся в Республику Казахстан с целью ухода за близкими родственниками - гражданами Республики Казахстан, либо иностранцами, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан и находящиеся на лечении в медицинских учреждениях. 4) лица, находящиеся в Республике Казахстан при возникновении необходимости ухода за близкими родственниками - гражданами Республики Казахстан, либо иностранцами, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, находящимися на лечении в медицинских учреждениях. Примечание: Степень родства лиц, указанных в пунктах 3) и 4), определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. однократная до 180 суток не более 90 суток многократная до 180 суток на весь период действия визы

Приложение 2

к Правилам оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Заполнение визовой наклейки Республики Казахстан

Виза всех категорий выполняется на специальной самоклеющейся бумаге-носителе в виде наклейки, имеющей защитные свойства от подделок. Визовая наклейка состоит из самой визы (оригинала) и ее корешка, имеющего тот же порядковый номер. Заполненная виза вклеивается в паспорт или в лист групповой визы, а корешок визовой наклейки - на специально отведенное место в визовой анкете.

Заполнение визовой наклейки производится в ЕИС «Беркут» или от руки в соответствии с пунктом 41 настоящих Правил:

1) в графе «берілген жері/place of issue» указывается код учреждения, выдавшего визу(например: 001);

2) в графе «мәртесі/entries» проставляется кратность визы (например: однократная - «1», многократная - «multiple»);

3) в графе «түрі-категориясы/category» ставится код категории визы (например: В1);

4) в графе «берілген күні/date of issue» проставляется дата выдачи визы;

Даты выдачи визы и сроки действия виз проставляются цифрами (например: 30.01.2016.);

5) в графе «тегі-аты/name-given name» указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца визы так же как в паспорте (например: surname Braun Given name Alexander, машиночитаемой зоне:

P<BRAUN<<ALEXANDER<<<<<<<<<<<<

P001545444FRA85019M28117000000<<14)

6) в графе «паспорттың №/passport №» проставляется номер паспорта иностранца, получающего визу Республики Казахстан. При выдаче групповой визы вписывается «топтық»;

7) в графе «басталу мерзімі/valid from» проставляется дата, с которой начинается срок действия визы;

8) в графе «аяқталу мерзімі/valid until» проставляется дата окончания срока действия визы;

9) в графе «шақырған мекеме/inviting organization» указывается наименование приглашающей стороны (например: «АҚШ ҚР-дағы Елшілігі», «ҚР Қаржы министрлігі», «Ақбота» ЖШС, номер приглашения на въезд в Республику Казахстан по частным делам выданное МВД РК и т. д.).

В визах категорий «В10» и «С1» указывается наименование органа, оформившего приглашение, согласовавшего материалы по выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан (например: «Астана қаласының ІІД»).

При выдаче визы на основании ходатайства в загранучреждение РК, указывается наименование дипломатического представительства или консульского учреждения РК (например: «ҚР-дың АҚШ-тағы Елшілігі»).

10) в графу «қосымша мәліметтер/additional information» вносятся следующие необходимые сведения:

а) номер продлеваемой, переносимой или исправляемой визы и запись «визаны ұзарту» (например: «№ 14061072 ұзарту», «№ 14061072 түзету/көшіру»);

б) в случае, если виза выдана на основании документа, подтверждающего факт смерти или состояние тяжелобольного одного из родственников производится соответствующая запись (например: «01.01.2014 жылғы жеделхат», «жерлеуге»);

в) название населенного пункта, закрытого для посещения иностранными гражданами, номер и дата подтверждения МИД РК (МВД РК), в случае, если указанной категории лиц дано разрешение его посетить (например: «Курчатов қ., № 01-027/3 11.01.2013 ж.»);

г) при выдаче групповой визы указывается количество въезжающих и выезжающих лиц по списку (например: «25 адамның тізімі қоса беріледі»);

д) марка, модель (тип) и номер транспортного средства, на котором следует владелец транспорта (например «Toyota Camry, № AF-723 R»);

е) запись «жұмыс жасауға құқығы жоқ - work is not permitted» (членам семьи и лица, находящиеся на иждивении);

ж) пункты въезда в Республику Казахстан и выезда из Республики Казахстан, когда это необходимо;

з) номер паспорта ребенка в визовой наклейке сопровождающего лица, если ребенок не вписан в паспорт владельца и имеет собственный паспорт;

и) номер паспорта сопровождающего лица в визовых наклейках детей, в случае, если совместно с владельцем паспорта следует более трех детей, имеющих собственные паспорта;

к) период пребывания получателя виз (например: 30 days at each entry/30 суток при каждом въезде);

л) другие дополнительные сведения.

В случае отсутствия дополнительных сведений, данная графа оставляется незаполненной.

11) в графе «төлем ақы/fee» проставляется сумма консульского сбора или государственной пошлины (например: «30 USD», «30 EUR» или «500 KZT»). В случае выдачи виз без взимания консульского сбора (государственной пошлины) ставится «о»;

12) в графе «өзімен бірге/accompanied by», в случае оформленной на одно лицо без сопровождающего лица, ставится прочерк;

Если в паспорте владельца визы внесены члены его семьи, и они на законном основании следуют с ним, то в данной графе указывается знак «+» и их количество (например: «+3»).

В случаях, если совместно с владельцем паспорта следует более трех детей, имеющих собственные паспорта, то им выдаются отдельные визы.

13) в графе «қолы және тегі/signature and surname» ставится подпись и указывается фамилия уполномоченного сотрудника загранучреждения РК, МИД РК и МВД РК, выдавшего визу;

14) в графах корешка «азаматтығы/nationality» и «түбіртек №/receipt №» указываются соответственно гражданство и номер платежных документов, подтверждающих уплату консульских сборов или государственной пошлины, в графе «ескертпе/remarks» - примечания.

В случае если в период пребывания получателя визы в Республике Казахстан паспорт становится непригодным к дальнейшему использованию, и его владельцем предоставлен новый паспорт, в него вклеивается новая виза с указанием всех реквизитов прежней визы, кроме реквизитов, указанных в следующих графах визовой наклейки: «берілген жері», «берілген күні», «қолы және тегі» и «паспорт нөмірі».

В графе визовой наклейки «қосымша мәліметтер» указывается номер визы, подлежащей переносу.

Приложение 3

к Правилам оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Форма

Исх. №

Управление миграционной полиции ДВД __________ (области, гг. Астаны, Алматы) МИД РК Департамент консульской службы

Наименование приглашающей стороны:

БИН/ИИН:

№ и дата справки/свидетельства о регистрации (перерегистрации) приглашающей стороны:

Адрес, контактные номера, факс, эл. адрес:

Приглашающая сторона подтверждает приглашение принять:

№ Фамилия, имя (в соответствии с паспортом) Пол Дата и место рождения Гражданство Паспорт № Дата выдачи и срок действия паспорта Место работы и должность за рубежом (на англ.) Адрес постоянного места жительства за рубежом (на англ.) Срок действия запрашиваемой визы Кратность визы Место получения визы

Цель визита (категория визы): дипломатическая, служебная, частная, на работу, туристская, на учебу, деловая, транзитная, инвесторская, на лечение, на ПМЖ (нужное подчеркнуть)

(Наименование приглашающей стороны) берет на себя обязательства по своевременному разъяснению приглашаемым лицам их прав и обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Предупреждены об ответственности за непринятие мер по своевременной регистрации иммигрантов, оформлению документов на право их пребывания в Республике Казахстан, передвижения по территории страны и обеспечению выезда из Республики Казахстан по истечении определенного срока пребывания в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области миграции, согласно статье 518 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Директор

__________________________ _______________________________

(должность руководителя юр. лица) (подпись, печать) Ф. И. О. (при его наличии) руководителя юр. лица

Исполнитель: Фамилия, имя

Тел:

Приложение 4

к Правилам оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан,выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Список

экономически развитых, политически и миграционно стабильных государств, граждане которых освобождены от необходимости предъявления приглашения при оформлении виз категорий «А3», «В1», «В3», «В10» и «В12»

1. Австралия

2. Австрийская Республика

3. Соединенные Штаты Америки

4. Королевство Бельгия

5. Объединенные Арабские Эмираты

6. Республика Болгария

7. Федеративная Республика Бразилия

8. Федеративная Республика Германия

9. Греческая Республика

10. Королевство Дания

11. Новая Зеландия

12. Япония

13. Государство Израиль

14. Иорданское Хашимитское Королевство

15. Ирландская Республика

16. Республика Исландия

17. Королевство Испания

18. Итальянская Республика

19. Канада

20. Государство Катар

21. Республика Кипр

22. Республика Корея

23. Латвийская Республика

24. Литовская Республика

25. Княжество Лихтенштейн

26. Великое Герцогство Люксембург

27. Венгерская Республика

28. Федерация Малайзия

29. Республика Мальта

30. Княжество Монако

31. Королевство Нидерланды

32. Королевство Норвегия

33. Султанат Оман

34. Республика Польша

35. Португальская Республика

36. Румыния

37. Королевство Саудовская Аравия

38. Республика Сингапур

39. Словацкая Республика

40. Республика Словения

41. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

42. Финляндская Республика

43. Французская Республика

44. Республика Хорватия

45. Чешская Республика

46. Швейцарская Конфедерация

47. Королевство Швеция

48. Эстонская Республика

Приложение 5

к Правилам оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Форма

ВИЗОВАЯ АНКЕТА

Республика Казахстан

ВИЗОВАЯ АНКЕТА

The Republic of Kazakhstan

VISA APPLICATION FORM

фотоcуреті photo

Внимание!

Анкета заполняется печатными буквами, без исправлений.

Attention!

Application form should be filled in fully and accurately, in block letters.

Wrong filling of application form can become a cause of refuse in issue of entry visa.

1. Фамилия/ Surname(s): ____________________________________________________________

2. Имя/First name(s): ________________________________________________________________

3. Прежняя/-ие имя и фамилия/other names and surnames: _______________________________________

4. Пол/ Sex:Муж/Мale Жен./Female

5. Дата рождения/Date of birth:

день/day месяц/month год/year

6. Место рождения (страна и город)/Place of birth (city and country): _________________________________________________

7. Гражданство/Nationality: _____________________________________________

Гражданство при рождении/Nationality by birth: ___________________________

___________________________________

8. Семейное положение/Marital status:

холост/не замужем/ single женат (замужем)/married

разведен(а)/divorced вдовец (вдова)/widow(ed) иное (уточнить) ____________________________??

9.Если состоите в браке, укажите Ф. И. О. (при его наличии) супруга(и) и гражданство/If you are married, please, inform your spouse's full name and nationality: __________________________________________________________

__________________________________________________________

10. Постоянное место жительство/Your permanent home address: _________________________________________________

________________________________________________________ тел/tel. ____________________________________________

11.Профессия и должность/Occupation (educational background and position): _____________________________________

_____________________________________

12. Место работы/Place of work: _____________________________

Адрес/address: ____________________________________________ _________ тел/tel. __________________________________

13. Тип паспорта/Type of passport:

дипломатический/diplomatic служебный/service

национальный/ordinary другой/other type of document

Номер/Number: ___________________________, дата выдачи/date of issue: __________________, кем выдан//issued by: ______________________________________________, действителен до/valid till: __________________________________

14. Имеете ли Вы разрешение на обратный въезд, если Вы не являетесь гражданином того государства, где Вы временно пребываете?/For person who lives outside of the country of origin: have you got a permission to return to the country of living?: Нет/No Да/Yes

Если имеете разрешение, укажите номер документа на въезд и срок его действия/If yes, please indicate the number of this document and itsvalidity: ___________________________________________________________________________________

15. Посещали Вы ранее Казахстан?/Have you visited the Republic of Kazakhstan before?: Нет/No Да/Yes

Если посещали,, укажите дату и цель пребывания/If yes, indicate the date and purpose of the visit(s): ________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

16. Отказывали ли Вам ранее в посещений Республики Казахстан?/Have you ever been refused entry to the Republic of Kazakhstan?: Нет/No Да/Yes.

Если отказывали, укажите причину отказа (кем и где отказано)/If yes, please give details below (when and by whom):____________________________________________________________________________________________________

17. Цель поездки/ Purpose of travel: ___________________________________________________________________________

18. Наименование принимающей стороны в Республике Казахстан (адрес, тел.)/Inviting organization (address,tel.): ______

______________________________________________________________________________________________________, или сведения об ответственном лице за Ваше пребывание в Республике Казахстан (указывается полное Ф. И. О.(при его наличии), адрес и тел. л.)/or person, arranging your visit to Kazakhstan (full name, address,tel.): ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

19. Пункты пребывания в Республике Казахстан/Placts of destination in the Republic of Kazakhstan: ____________________

__________________________________________________________________________________________________________

20. Первичный пункт въезда в Республику Казахстан (аэропорт, железнодорожная и автомобильная станция)/The first place of entry into the Republic of Kazakhstan: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

21. Ваше место жительства на период временного пребывания в Республике Казахстан/Temporary address inKazakhstan: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Кто финансирует Вашу поездку в Республику Казахстан?/Who is paying for your cost of traveling and for your costs of living during your stay in Kazakhstan?: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

23. Имеете ли Вы страховой полис во время пребывания в Республике Казахстан?/Have you got an insurance for the period of your stay in Kazakhstan? Нет/No Да/Yes.

Если имеете страховой полис, укажите срок действия полиса и наименование страховой организации./If yes, please indicate its validity and the name of insurance company: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

24. Если следуете транзитом через Республику Казахстан имеете ли Вы визу страны конечного назначения или документ о разрешении на проживание?/In case of transit through Kazakhstan, have you got an entry visa or residence permit for your destination?: Нет/No Да/Yes.

Если да, то укажите в какое государство Вы следуете/if yes, indicate the country of destination: ________________________

__________________________________________________________________________________________________________,

укажите первичный пограничный пункт въезда/border point through which entry is planned: ___________________________,

укажите маршрут транзита/route of transit: _____________________________________________________________________,

25. Период запрашиваемой визы/Period of requested visa: с/from ________________ до/to _____________

26. Кратность запрашиваемой визы/Number of entries requested: 1многократная/ multiple

27. Укажите Ф. И. О. детей, которые следуют с Вами (заполняется, если дети включены в Ваш паспорт)/Children (please indicate whether they are traveling with you and are entered in your passport):

№ Ф. И. О. (при наличии)/Surname, First names Дата и место рождения/Date and plase of birth Гражданство/Nationality

Я удостоверяю, что приведенные мною сведения в анкете являются достоверными. Информирован, что недостоверные сведения могут послужить аннулированием полученной визы или основанием для отказа в выдаче визы.

Я информирован, что согласно ст. 554 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», оплаченные суммы консульских сборов не возвращаются; полученная виза не дает полной гарантии на въезд в Республику Казахстан и при отказе компетнтными органами Республики Казахстан во въезде в Республику Казахстан проплаченные суммы не возвращаются.

I undertake that the above mentioned personal data are full and correct. I am aware, that wrong data can cause refuse and canceling of already issued visa. I am obliged to leave the territory of the Republic of Kazakhstan before visa expiration.

I am told, that in accordance with the article 554 of the Code of the Republic of Kazakhstan of Taxes and another obligatory payments to the budget of the 10 of December 2008 the sum of money paid as consular fee is not subject for return; the issued visa does not fully guarantee entry into Kazakhstan and will not serve as basis for compensation in case the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan refuse entry for the owner of visa into territory of Kazakhstan.

Дата и место/

Place and date: _______________________________________

Для служебных отметок Forofficial use only

Подпись/Signature: __________________________________

Приложение 6

к Правилам оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Форма

Именной список для оформления групповой визы

№ п.п. Ф. И. О. (при его наличии) Число, месяц и год рождения Пол № паспорта Гражданство 1.

печать

______________________________________

Подпись, должность и фамилия

Настоящая виза действительна только по предъявлении на пункте пропуска каждым лицом, указанным в прилагаемом списке (начинающемся с фамилии __________ и оканчивающемся фамилией _______________), паспорта, с фотографией, удостоверяющего личность.

Приложение 7

к Правилам оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Форма

«Утверждаю»

__________________

руководитель загранучреждения

____________________ Ф. И. О.(при его наличии)

«___» ____________________ 20__ г.

АКТ

об аннулированных/испорченных бланках виз РК (строгой отчетности)

Мы, нижеподписавшиеся, в составе:

1. _____________________________

(должность) Ф. И. О. (при его наличии)

2. _____________________________

(должность) Ф. И. О. (при его наличии)

3. _____________________________

(должность) Ф. И. О. (при его наличии)

составили настоящий акт о том, что аннулировали визовые наклейки № _______________.

Приложение: копии аннулированных визовых наклеек на __ л.

____________________

подпись, Ф. И. О. (при его наличии)

____________________

подпись, Ф. И. О. (при его наличии)

____________________

подпись, Ф. И. О. (при его наличии)

Исп.: Фамилия, имя.

Приложение 8

к Правилам оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан,

выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия

Форма

Заявление

о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан

_____________________________________________________________________________

(наименование органа внутренних дел (ДВД, УВД, РУВД)

Регистрационный номер ____________________________________________________

(заполняется уполномоченным должностным лицом)

Место для

фотографии

(35 x 45 мм)

Прошу выдать разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан мне и/или моему сыну, моей дочери, моему усыновленному ребенку/ребенку, над которым установлена моя опека (попечительство)/ребенку, находящемуся на государственном попечении (ненужное зачеркнуть).

Временно зарегистрирован(а) в Республике Казахстан с «___» _____ 20 ___ до «____» ______ 20 ____ по адресу ______________________________

Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сведения о заявителе

1. Фамилия, имя (имена), отчество (при его наличии) ______________

__________________________________________________________________

(в случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество,

_____________________________________________________________________________

причину и дату, изменения, фамилия и имя пишутся буквами русского и латинского алфавитов) _____________________________________________________________________________

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

2. Число, месяц, год и место рождения _________________________

__________________________________________________________________

3. Гражданство (подданство) какого иностранного государства имеете в настоящее время (имели прежде) ___________________________________

____________________________________________________

(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)

4. Пол ____________________________________________________

(мужской, женский)

5. Документ, удостоверяющий личность ________________________

__________________________________________________________________

(номер и серия документа, кем и когда выдан)

6. Национальность __________________________________________

(указывается по желанию)

7. Вероисповедание _________________________________________

(указывается по желанию)

8. Родились ли на территории РК и состояли в гражданстве СССР или родились на территории Республики Казахстан (ненужное зачеркнуть) _____

__________________________________________________________________

(документ, подтверждающий указанные сведения)

9. Имеете ли нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Республики Казахстан ____________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, документ,

_______________________________________________________________

подтверждающий нетрудоспособность)

10. Обращались ли ранее с заявлением о выдаче разрешения на постоянное проживание и вида на жительство в Республике Казахстан __________________________________________________________________

(если да, то когда и в какой орган, какое было принято решение)

11. Семейное положение _____________________________________

__________________________________________________________________

(женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а),

_______________________________________________________________

номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)

12. Сведения о близких родственниках, включая несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, опекаемых, находящихся на попечении):

Отношение к заявителю Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Год и место рождения Гражданство (подданство) Адрес места проживания, учебы Место, работы

13. Сведения о трудовой деятельности, включая учебу:

Дата (месяц и год) Должность с указанием организации, работы приема, увольнения Адрес места работы

14. Вид и величина дохода за период с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дню подачи заявления.

1 Вид дохода 2 Величина дохода (в тенге, иностранной валюте) 3 Доход по основному месту работы 4 Доход от иной деятельности 5 Доход от вкладов в банке 6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 7 Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты или доходы (указать, какие)

15. Индивидуальный идентификационный номер (если имеется) ___________________________________________________________________________

(номер свидетельства, дата и место выдачи, наименование органа, его выдавшего)

16. Подвергались ли Вы административному выдворению за пределы Республики Казахстан либо депортации в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления ______________________________

(если да, то сколько раз и когда)

17. Были ли Вы осуждены вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным ______________________

(если да, то сколько раз и когда)

18. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Республики Казахстан либо за ее пределами ______________________________________

(если да, то сколько раз и когда)

19. Привлекались ли к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранцев в Республики Казахстан

________________________________________________

(если да, то сколько раз и когда)

20. Не больны ли заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека, наркоманией, инфекционным заболеванием, которое представляет опасность для окружающих __________________________

(если да, то каким именно)

21. Сведения о ребенке, который вписывается при получении разрешения об оставлении на постоянное жительство в Республике Казахстан родителя/получающего самостоятельно разрешение (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство) ________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сведения о другом родителе указанных детей (фамилия, имя, отчество (при его наличии)), дата рождения, гражданство, место жительства) __________________________________________________________________

22. Адрес места временного проживания, телефон ________________

__________________________________________________________________

Вместе с заявлением представляю следующие документы:

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Я предупрежден(а), что в выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан мне может быть отказано либо выданный вид на жительство может быть аннулирован в случаях, предусмотренных статьей 49 Закона РК «О миграции населения».

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений подтверждаю.

«__» ________________ 20 ____ года

(дата подачи заявления)

__________________________________________________

(подпись заявителя, проставляется в присутствии должностного лица)

Заявление принято к рассмотрению «___» ____________ 20__ года

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи заявителя подтверждаю _________________________

__________________________________________________________________

(специальное звание (если имеется), должность, фамилия, инициалы уполномоченного

__________________________________________________________________

должностного лица, принявшего документы)

___________________________

(подпись должностного лица)

Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков.

Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.

Проставляется штамп печать подразделения миграционной полиции, принявшего заявление.

При заполнении данного пункта организации необходимо именовать так, как они назывались в период работы в них заявителя.

Если заявитель является предпринимателем без образования юридического лица, то указываются номер свидетельства о регистрации, наименование регистрирующего органа и место выдачи.

Если заявителю назначена пенсия, указывается вид пенсии, номер пенсионного удостоверения (свидетельства), кем и когда оно выдано.

Согласен(а) на использование сведений, составляющих охряняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

_________________ «__» ____ 20 __ года

(подпись)