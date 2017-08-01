В Казахстане установят международную лабораторию и телескоп для изучения Вселенной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют установить международную лабораторию и телескоп, где будут изучать солнечную энергию. Об этом сообщает пресс-служба Назарбаев Университета по итогам первой международной конференции Энергетической космической лаборатории ECL17: Exploring the Energetic Universe 2017, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем над тем, чтобы построить в Казахстане объединенную международную лабораторию, которая будет изучать Вселенную. Когда мы говорим об энергетике, часто замыкаемся на таких уже известных технологиях, как солнечная и ветровая энергия. Перманентно происходит скачкообразное изменение понимания людьми процессов, происходящих вокруг нас. В свое время никто не мог предположить, что информационные технологии дойдут до уровня смартфонов. И те исследования, которые сегодня обсуждаются, - это исследования энергетики, которая существует во Вселенной. Сегодня порядка 95 процентов энергии содержится в неизвестном виде, так называемом Dark Energy и Dark Mata, и лишь 5 процентов видимой части Вселенной - это та энергия, которую мы можем ощущать, измерять», - сказал вице-президент по инновациям и науке Назарбаев Университета Канат Байгарин.

В свою очередь, научный сотрудник Энергетической космической лаборатории при Назарбаев Университете Михаил Дессеня уточнил, что телескоп планируется установить в начале следующего года. «Сейчас проходят тестовые пробы, будут установлены оптические камеры на телескопе. Он будет использоваться для наблюдения высокоэнергетических всплесков в космосе - это и гамма-всплески, и другие источники», - подчеркнул он. Как он отметил, телескоп будет установлен в 76 км к юго-востоку от Алматы, в Тургеньском ущелье.

Лауреат Нобелевской премии Джордж Смут рассказал, что с помощью этого телескопа можно будет наблюдать за очень короткими всплесками в космосе. «Этот телескоп будет очень быстрым. Он сможет менять угол зрения за 2 минуты. Данные, которые мы будем получать из космоса, будем также передавать в другие университеты мира. И обмениваться мнениями. Мы хотим, чтобы Казахстан был одной из первых стран в Центральной Азии с передовой технологией в астрономии», - считает Джордж Смут.

Канат Байгарин также подчеркнул, что в Казахстане астрофизика, астрономия, космическая физика очень хорошо развиты. В Алматы существует Тянь-Шаньская лаборатория, есть обсерватории в Тургеньском ущелье. В Казахстане ученые давно занимаются наукой о Вселенной. В исследованиях, которые они намереваются провести, заинтересованы китайские, российские, европейские и американские ученые.

Отметим, первая международная конференция Энергетической космической лаборатории ECL17: Exploring the Energetic Universe 2017 проходила с 7 по 12 августа. Здесь собирались признанные казахстанские и зарубежные научные деятели, мировые лидеры в области космологии и астрофизики, ученые и профессора, а также лауреат Нобелевской премии Джордж Смут для того, чтобы укрепить сотрудничество между университетами и научными центрами Казахстана и мира. Среди участников представители Соединенных Штатов Америки, Японии, Франции, Италии, Кореи, России, Узбекистана.