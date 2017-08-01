В Казахстане таможенное и налоговое администрирование объединят в одной ИС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане таможенное и налоговое администрирование теперь будет проходить в одной информационной системе. Об этом сообщил руководитель управления модернизации Комитета госдоходов МФ Жамбыл Сураганов в кулуарах форума на тему «Партнерство государства и бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запустим в этом году автоматизированную систему таможенного и налогового администрирования. Это то, к чему мы шли эти три года. Таможенное и налоговое администрирование будет проходить в одной информационной системе. Не будет разделения. Для таможенных процедур можно будет брать налоговые риски. Если у участников внешнеэкономической деятельности по налоговой части всё хорошо, он платит налоги, он также может поменять свой коридор с красного на жёлтый, с жёлтого на зелёный и проходить таможенный контроль в более быстром порядке», - сказал Жамбыл Сураганов.

По его словам, система управления риска будет градировать всех участников и присваивать им коридор. Очень большое количество товаров будет проходить в зелёном коридоре при минимальных видах контроля.

«Две базы данных - налоговая, таможенная. Третья - это закрытая часть. Мы со Всемирным банком реализуем большой проект - развитие налогового администрирования. С одобрения Всемирного банка проект получил распространение на весь Комитет госдоходов, и сегодня в рамках него мы разрабатываем новую информационную систему - интегрированная база данных. Цифровой век, очень много неструктурированных данных, мы не всегда обрабатывать успеваем. Но от скорости обработки зависит скорость принятия наших решений. (...) Эту информационную систему мы приобретаем, она позволит нам обрабатывать большой объём неструктурированных данных в считанные секунды», - пояснил Жамбыл Сураганов.