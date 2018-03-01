В Казахстане стартовал весенний призыв в армию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Весной 2018 года в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 17 тысяч граждан 1991-2000 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

«Призывные и медицинские комиссии приступили к работе по комплектованию молодым пополнением воинские части и учреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Комплектование воинских частей осуществляется по территориальному и экстерриториальному принципу - отправка призывников из одного региона страны на службу в другой регион. При отборе и распределении призывников по воинским командам будут учитываться имеющиеся у них специальности, полученные до призыва.

По традиции, перед направлением в воинские части Вооруженных сил, будущие защитники Отечества, уже на областных сборных пунктах местных органов военного управления будут обеспечены военным обмундированием. Транспортировка молодого пополнения в пункты постоянной дислокации воинских частей будет осуществляться, как железнодорожным, так и авиационным транспортом, отметили в Минобороны.

Для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в министерстве весь период будет работать «горячая линия». Ответственные должностные лица дадут разъяснение, ответят на все интересующие граждан вопросы. Получить консультацию можно по телефонам: 8 (7172) 72-13-89, 72-10-83 и 72-16-06.