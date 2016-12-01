В Казахстане созданы лучшие условия для развития частного бизнеса -Нурумова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Всё познается в сравнении, уверена жамбылская бизнесвумен, председатель Ассоциации деловых женщин Жамбылской области, депутат областного маслихата, директор медицинского центра «Мейирим» Гульдара Нурумова.

- Благодаря Независимости, наша страна во главе с Елбасы за 25 лет достигла значительных успехов, - сказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Г. Нурумова. - Созданы все условия, чтобы Казахстан пошел самостоятельным и результативным путем. Если сравнивать с другими странами постсоветского пространства - на старте все были одинаковыми, условия вхождения в независимость были равными. И сейчас, спустя годы, время показало, кто выбрал правильный путь. Сегодня мы видим, что во многом благодаря личности нашего Президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан вышел на правильный путь стабильности и мира между народами, эффективной экономической модели.

- Гулдара Алданышевна, Вы не первый год возглавляете Жамбылскую Ассоциацию женщин-предпринимателей, проблемы частного бизнеса Вам знакомы не понаслышке. Каковы, по-Вашему мнению, у нас условия для деятельности бизнесменов?

- Сегодня в Казахстане созданы все условия для нормального труда и улучшения качества жизни. Сейчас такое время, что человек может реализовать себя в полной мере. Мы - свидетели становления нашего государства, свидетели перестройки, смутного времени, когда было непонятно, куда идти и что делать. И из всего этого мы вышли на светлую дорогу «Нурлы жол». В условиях независимости получили возможность реализовать свои мечты и цели. Я чувствую это по себе и в профессиональной деятельности как врач, и в бизнесе как предприниматель. И как политик, являясь депутатом, на общественной работе в Ассоциации женщин-предпринимателей нашей области. Думаю, что всё это - благодаря нашей независимости. «Дорожная карта бизнеса-2020», льготы в кредитовании, поддержка женщин-предпринимателей, поддержка производства, малого и среднего бизнеса, сферы услуг, медицины - всё направлено на то, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы бизнес стал на ноги и окреп.

Не так давно я вернулась из деловой поездки в Душанбе, где проходил международный женский бизнес-форум с участием представительниц США, Германии и центральноазиатских стран. Подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве между женскими бизнес-сообществами стран-участниц. В своем докладе я с гордостью рассказала о всех программах и мерах поддержки в нашей стране предпринимательства, в том числе и женского, со стороны государства. Могу с уверенностью сказать, что таких условий для поддержки бизнеса нет ни в одной из стран СНГ, Казахстан опередил их по уровню комфортности ведения бизнеса.

- Вы много бываете в других странах, общаетесь с коллегами предпринимателями, медиками в частном здравоохранении. Есть ли отличия условий для бизнеса в других странах?

- Такая большая помощь от государства и понимание имеются именно в Казахстане. Всё познается в сравнении. Мне видится, что в нашей стране созданы лучшие условия для развития частного бизнеса. То, чего в других странах постсоветского пространства порою даже нет - доступность финансовых средств, лицензирование, становление бизнеса на начальной стадии. Всё это у нас по возможности максимально упрощается на законодательном уровне. Сейчас в Казахстане нет проблем открыть своё ТОО, ИП и какие-то другие частные организации. Всё становится бесконтактным, прозрачным и максимально доступным. Однако подобная практика есть далеко не во всех странах СНГ.

- Гульдара Алданышевна, Ассоциация деловых женщин Жамбылской области объединила под своим крылом наиболее активных женщин региона. Какие достижения бизнесвумен этой организации можете назвать за прошедшие годы?

- Областная ассоциация существует с 1997 года. Первый руководитель Людмила Сушкова заложила прочный фундамент организации, затем Жумагуль Омарова поддержала ее деятельность на должном уровне. Мне посчастливилось продолжить начатое, и все наши деловые женщины сегодня направляют усилия на процветание родного региона и страны. Не случайно мы получили звание лучшего филиала республиканской Ассамблеи деловых женщин! Это заслуга всех наших женщин, которые с душой, с ответственностью относятся к любому делу. Сегодня у нас целый ряд секций, разделенных по сферам жизнедеятельности, есть представительства ассоциации во всех десяти районах области. Возглавляют их активные женщины, которые проявляют творческий подход к своей общественной деятельности. Укрепление здоровья женщин, увеличение их представительства во власти и бизнес-среде - вот основные задачи, которые все это время стоят перед нашим объединением. Тысячи жамбылских женщин сегодня представлены на руководящих постах в бизнесе, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, науке, культуре и спорте, на госслужбе, в маслихатах и так далее. И сегодняшние заявления с высоких трибун о гендерном равенстве - не пустые слова, а свершившийся факт.

Ассоциация, по большому счету, проделала такой же огромный путь, так как была создана на заре независимости страны - в 1995 году. Ее бессменным руководителем является Раушан Сарсембаева, которая не только создала объединение, но и сумела вдохнуть в него жизнь, сделать его одним из самых значимых среди неправительственных структур, поддерживать все это время активную работу. Под ее руководством авторитет ассоциации вырос на всех уровнях. Наши представители участвовали во многих международных форумах, конференциях и саммитах. За это время наладили тесные связи с 34 международными организациями. Так, мы являемся постоянным деловым партнером Глобального саммита женщин (GSW), Всемирного исламского экономического форума (WIEF), Всемирного форума женщин-предпринимателей (FCEM). Это открыло большие возможности в части развития женского ресурса, благоприятно сказалось на укреплении деловых связей между государствами. Мы также поддерживаем деловые отношения с женскими организациями Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, реализуя совместные проекты.

К 25-летию Независимости страны наша ассоциация провела областной форум «Женщина. Общество. Будущее», в ходе которого отмечен вклад жамбылских женщин в развитие региона и республики. За годы независимости жамбылская ассоциация организовала сотни мероприятий, направленных на саморазвитие и самореализацию женщин. Несмотря на то, что мы общественная организация, большое внимание уделяем благотворительной деятельности. Ведь в ассоциации состоит немало предпринимательниц, которые считают своим долгом помогать нуждающимся. Да и сами женщины прекрасно понимают чаяния матерей, относятся к каждому ребенку, как к родному, и всегда готовы прийти на помощь. Мы провели три автопробега в сельскую глубинку. Колонна машин, за рулем которых находились леди, отправилась с благотворительным грузом в районы области, в том числе самые отдаленные. Вручили малоимущим и многодетным семьям одежду, обувь, вещи, игрушки, муку, сахар и другие продукты питания. В этом же ряду социальные магазины на колесах, в которых мы бесплатно раздаем вещи и продукты. Они, как правило, располагаются в тех местах, где сосредоточены социально незащищенные слои населения. Полюбилась жамбылским детям наша традиционная акция «Исполнение желаний». В ее рамках женщины посещают детей-инвалидов, сирот, малообеспеченные семьи, чтобы узнать об их сокровенных мечтах. А затем в Международный день защиты детей 1 июня, словно по мановению волшебной палочки, их желания исполняются - они получают ноутбуки, планшеты, велосипеды, сотовые телефоны, игрушки, одежду и многое другое.

В этом году в честь юбилея Независимости мы провели акцию «25 добрых дел». Это культурные и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку социально защищаемых слоев населения, наших ветеранов, матерей и их детей.

- Гульдара Алданышевна, что для Вас лично Независимость?

- Это грандиозный праздник для всех жителей Республики Казахстан. Оглядываясь назад, мы поражаемся тому, как окрепла и выросла страна в глазах мировой общественности. Под руководством Президента страны, Лидера нации Нурсултана Назарбаева мы решили амбициозные задачи, которые когда-то казались трудоемкими. Пережив сложности переходного периода, государству удалось расправить крылья и совершить грандиозный экономический скачок. Сегодня прекрасно развиты предпринимательский сектор, сельское хозяйство, промышленность, сферы образования и здравоохранения. С удовлетворением хотела бы отметить, что во всех этих секторах успешно трудятся представительницы прекрасного пола, которые наравне с мужчинами вносят свой посильный вклад в достижения независимости.

Да и то, что мы спокойно спим, работаем, уверены в завтрашнем дне - это всё тоже благодаря нашей Независимости, благодаря нашему Президенту и его мудрой политике. Хочу отметить, что в нашей стране много внимания уделяется Ассамблее народа Казахстана, поддержанию мира и дружбы нашего народа, такого разнообразного и пестрого. Ассамблея народа Казахстана - это, конечно, уникальное казахстанское явление, этот опыт изучается другими странами. Ни в одном государстве мира, пожалуй, не проводится такая огромная работа, нет такого органа, такого института поддержания мира и согласия между народами. Думаю, такая страна, как наша, сможет выдержать все мировые вызовы, кризисы, сохраняя и поддерживая внутреннюю стабильность, не позволяя раскачивать казахстанскую лодку. Сегодня мир должен объединяться и дружить между народами, чтобы противостоять войнам и насилию.

- Вы создали в Таразе медицинский центр «Мейирим», который сегодня в регионе является крупным медицинским учреждением, оказывающим широчайший спектр медицинских услуг. Что Вам помогло в этом?

- Как мы начинали - и чего сейчас достигли! Мы росли и поднимались на ноги вместе со страной. В 1999 году, когда мы начинали, у нас не было ни оборудования, ни медицинской аппаратуры, ни cвоих зданий. Коллектив составлял всего 50 человек. А сейчас мы выросли, смогли пережить трудности, успешно развиваемся. На сегодняшний день у нас многопрофильное учреждение, в составе которого имеются городская поликлиника с прикрепленным населением, многопрофильный стационар, диагностический центр и центр томографии. Работают несколько сот квалифицированных сотрудников. Мы полностью оснащены всей необходимой техникой, компьютерами, автотранспортом, имеем здания в своей собственности. В перспективе планируется еще строительство и расширение. Это всё налицо - как закономерное следствие того, что и государство поддерживает, и страна развивается, и мы вместе со страной развиваемся в условиях независимости.

- Вам довелось участвовать во многих Всемирных форумах женщин. Поделитесь впечатлениями...

- Ассоциация деловых женщин Казахстана является постоянным участником международных саммитов с 2003 года, и на примере успешных женщин заявляет мировому сообществу, что наша страна является развитой, демократичной, готовой на равных участвовать во всех общественных процессах. Это уникальная возможность участвовать в глобальных событиях женского бизнес-сообщества. Раньше нам казалось, что за границей - сказка. Но когда побываешь там, видишь, что там те же самые улицы, тот же асфальт, здания, те же супермаркеты с такими же товарами. Сегодня у нас всё это есть, ничего там такого сверхъестественного нет. Единственное что отличается - сознание людей. Наверное, надо минимум 50 лет, чтобы сознание поменялось... Взаимоотношения людей, отношение друг к другу, к окружающему миру там на другом уровне, более уважительное, позитивное. И это не только между знакомыми, близкими людьми, но и на улицах, в магазинах, отелях, люди разговаривают очень доброжелательно, даже кассиры в супермаркетах не просто чеки выбивают, а общаются с клиентами с улыбкой, приветливо, желают хорошего дня, хорошего отдыха. У нас же пока негатив превышает позитив во взаимоотношениях. Если бы мы вот так в быту, в повседневности добрые слова друг другу говорили, наверное, жизнь окрасилась бы в другие цвета... А ведь это сказывается на качестве жизни и работоспособности, а, в конечном счете, - и на благосостоянии страны. Думаю, наши дети, внуки будут уже жить по-другому. Где бы я ни была, в каких дальних или ближних странах - пока не доеду до Тараза, своего любимого города, не покидает ощущение, что ты не дома. Для меня самое лучшее место на Земле - это Тараз, наша жамбылская земля, Аулие-Ата, святая земля, как ее называют. Только здесь я могу отдыхать спокойно, дышать полной грудью в нашей прекрасной независимой стране!

- Спасибо за интервью.