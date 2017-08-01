В Казахстане растет объем промышленных отходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр энергетики РК Гани Садибеков представил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по экологическим вопросам в сфере регулирования парниковых газов и озоноразрушающих веществ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, общий объем накопленных отходов в Казахстане составляет 100 млн тонн ТБО.

«Остальное - промышленные отходы. И мы отмечаем тенденцию увеличения данных отходов, и считаем, что необходимо для стимулирования переработки промышленных отходов изменить сроки хранения для предприятий-переработчиков. Включить обращение с отходами в перечень паритетных видов деятельности, к которым применяются меры господдержки. Также необходимо усовершенствование в классификациях отходов в части разграничения опасных и неопасных отходов», - сказал он на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

«Вторичные отходы не являются эмиссиями в окружающую среду, требуется внесение понятия «вторичное сырье» для отходов производства, таких как металлолом, золошлак, правил перехода отходов во вторичное сырье», - продолжил Садибеков. - «Так как, в Экологический кодекс были внесены поправки по временному хранению отходов со сроком до 6 месяцев, они не являются эмиссиями в окружающую среду. К сожалению, норма действует только для предприятий, которые не образуют отход и передают их сторонним предприятиям для утилизации, переработки, удаления отходов».

Садибеков также подчеркнул, что законопроект окажет содействие на развитие отрасли в целом.

«Для того, чтобы все привести в соответствие с международными требованиями, так как на сегодняшний день мы прорабатываем вопросы в соответствии экологического законодательства и требованиями ОЭСР, и считаем, что принятие данного законопроекта будет способствовать развитию отрасли обращения с отходами, переработки с получением продукции из вторсырья и даст стимул для успешной реализации Концепции перехода к Зеленой экономике», - заключил он.