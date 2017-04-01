В Казахстане приступили к съемкам фильма о царице Томирис

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова совместно с кинокомпанией «Сатайфильм» приступило к работе над крупномасштабным историческим проектом о царице массагетов - «Томирис», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на киностудию.

Фильм снимается по заказу Министерства культуры и спорта РК, генеральным продюсером выступает Алия Назарбаева («Дорога к матери»). Режиссер-постановщик фильма - Акан Сатаев («Рэкетир», «Заблудившийся», «Ликвидатор», «Жаужурек Мын Бала», «Дорога к матери»).



По информации киностудии «Казахфильм», картина расскажет о событиях VI века до н. э., когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать великую степь. «Эта битва, как я считаю, была самой жестокой из всех битв между народами», - писал древнегреческий историк Геродот, труды которого будут также использованы в разработке сценария фильма.



«Идея снять фильм про царицу Томирис принадлежит Алие Нурсултановне. Я и моя команда после успешного сотрудничества с ней на проекте «Дорога к матери» с большим удовольствием и огромной ответственностью приступаем к реализации очередной масштабной совместной работы. На данный момент мы начали предподготовительные работы: разработка и написание сценария, планирование производства всего проекта, формирование съемочной группы, ученых-консультантов, изучение исторических материалов, предварительный выбор локации», - сказал режиссер Акан Сатаев.



Режиссер также рассказал, что уже скоро будет объявлен общереспубликанский кастинг. Все актеры перед началом съемок будут обучены верховой езде, стрельбе из лука и многим другим военным навыкам.



Съемки начнутся в октябре 2017 года и пройдут на территории Казахстана до февраля 2018 года. Авторами сценария исторического проекта выступили: Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Кроме того, в съемочный процесс будут вовлечены все ведущие творческие силы страны, а также будут приглашены иностранные специалисты: скрипт-доктора и специалисты в области компьютерной графики.



Режиссер фильма Акан Сатаев также отметил, что кинокартина о царице Томирис вызовет огромный интерес и у международного зрителя. Казахстанская премьера запланирована на декабрь 2018 года.