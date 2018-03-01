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В Казахстане предлагают ввести налоговые льготы для съемки национальных фильмов

2 Марта 2018 20:44 356
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В Казахстане предлагают ввести налоговые льготы для съемки национальных фильмов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова рабочая группа Мажилиса Парламента РК начала обсуждение проекта Закона «О кинематографии» и сопутствующих поправок в законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания рабочей группы приводилась статистика по объему кинорынка Казахстана.

«В прошлом году в 355 кинозалах было показано 200 зарубежных и 26 национальных фильмов. Из них 80 процентов поступлений по кассовым сборам приходится на голливудские фильмы, 13 процентов на национальные фильмы, 7 процентов - на российские. В целом, объем кинорынка Казахстана составляет 44,5 миллиона долларов», - сказал российский эксперт Олег Головашкин.

По его словам, в 2016 году доля национального кино составила всего 6 процентов. При этом, фильм Нурлана Коянбаева «Бизнес по-казахски в Америке» по кассовым сборам в Казахстане в сумме 1 млн 750 тыс долл.США занял третье место.

Затем поделились своими мнениями известные режиссеры, актеры и продюсеры.

«Мы и без законопроекта снимали хорошее кино. Но теперь, уверен, наши фильмы будут еще лучше», - сказал Асанали Ашимов.


В Казахстане предлагают ввести налоговые льготы для съемки национальных фильмов

В свою очередь, драматург Дулат Исабеков высказался против того, чтобы увеличивать национальный фонд с помощью наценки на билеты на зарубежные фильмы.

«Видно, что законопроект переведен с русского языка. Похоже, что опять казахские фильмы будут показывать ночью с 22-00 до 06-00. Далее, кто будет давать справку, что кино национальное? Дополнительный налог на фильмы из зарубежья, наверное, опять попадет на мой карман. Зрители платят деньги, чтобы сохранить фонд», - сказал Д.Исабеков.

Известный писатель-драматург Смагул Елюбай отметил, что ухудшилась ситуация с дубляжом казахского кино.


В Казахстане предлагают ввести налоговые льготы для съемки национальных фильмов

«Раньше, во времена Советского Союза, каждый год дублировалось 60 фильмов. Но сейчас, когда мы обрели независимость, должно сниматься больше фильмов на казахском языке и больше дублироваться, разве не так? А сейчас кинотеатры считают каждую копейку. Им нужны кассовые голливудские фильмы. Поэтому, здесь нужен механизм для регулирования и этого вопроса», - сказал Смагул Елюбай.

Режиссер Сатыбалды Нарымбетов разделил современную казахскую киноаудиторию на три категории.

«Сейчас на первом месте такой принцип, что снятое кино должно окупить затраты. Здесь не нужно путать идеологию и коммерцию. Идеология - важное направление, которое сохраняет нашу национальную идентичность. Вся идеология не должна превращаться в коммерцию. Современная аудитория предпочитает три вида кино. Те, кто пришел усталый с работы, смотрят «Келинку Сабину», снимают стресс. А молодежь любит с задних рядов смотреть боевики. И только оставшиеся смотрят национальное кино», - сказал С.Нарымбетов.


В Казахстане предлагают ввести налоговые льготы для съемки национальных фильмов

«По поручению Президента законопроект о казахской кинематографии в ноябре прошлого года был внесен в Мажилис. 26 декабря состоялась презентация изменений и дополнений в законодательство. На повестку дня вынесен вопрос о повышении качества национальных фильмов, в соответствии с современными требованиями. Для того, чтобы нашу кинематографическую отрасль признал мир, нужно принять самостоятельный закон. В действующем Законе «О культуре» кинематографу уделено только 6 статей. Согласно новому законопроекту предлагается создать Государственный фонд поддержки национального кино, предусмотреть налоговые льготы для казахского кино, создать единую систему учета фильмов, находящихся в прокате», - сказал депутат Бейбит Мамыраев.

Обсуждение законопроекта будет продолжено завтра.

Автор: Гульмира Госманали

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Ключевые слова: Алматы, Культура, Мажилис,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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