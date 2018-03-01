В Казахстане предлагают ввести налоговые льготы для съемки национальных фильмов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова рабочая группа Мажилиса Парламента РК начала обсуждение проекта Закона «О кинематографии» и сопутствующих поправок в законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания рабочей группы приводилась статистика по объему кинорынка Казахстана.



«В прошлом году в 355 кинозалах было показано 200 зарубежных и 26 национальных фильмов. Из них 80 процентов поступлений по кассовым сборам приходится на голливудские фильмы, 13 процентов на национальные фильмы, 7 процентов - на российские. В целом, объем кинорынка Казахстана составляет 44,5 миллиона долларов», - сказал российский эксперт Олег Головашкин.



По его словам, в 2016 году доля национального кино составила всего 6 процентов. При этом, фильм Нурлана Коянбаева «Бизнес по-казахски в Америке» по кассовым сборам в Казахстане в сумме 1 млн 750 тыс долл.США занял третье место.



Затем поделились своими мнениями известные режиссеры, актеры и продюсеры.



«Мы и без законопроекта снимали хорошее кино. Но теперь, уверен, наши фильмы будут еще лучше», - сказал Асанали Ашимов.









В свою очередь, драматург Дулат Исабеков высказался против того, чтобы увеличивать национальный фонд с помощью наценки на билеты на зарубежные фильмы.



«Видно, что законопроект переведен с русского языка. Похоже, что опять казахские фильмы будут показывать ночью с 22-00 до 06-00. Далее, кто будет давать справку, что кино национальное? Дополнительный налог на фильмы из зарубежья, наверное, опять попадет на мой карман. Зрители платят деньги, чтобы сохранить фонд», - сказал Д.Исабеков.



Известный писатель-драматург Смагул Елюбай отметил, что ухудшилась ситуация с дубляжом казахского кино.









«Раньше, во времена Советского Союза, каждый год дублировалось 60 фильмов. Но сейчас, когда мы обрели независимость, должно сниматься больше фильмов на казахском языке и больше дублироваться, разве не так? А сейчас кинотеатры считают каждую копейку. Им нужны кассовые голливудские фильмы. Поэтому, здесь нужен механизм для регулирования и этого вопроса», - сказал Смагул Елюбай.



Режиссер Сатыбалды Нарымбетов разделил современную казахскую киноаудиторию на три категории.



«Сейчас на первом месте такой принцип, что снятое кино должно окупить затраты. Здесь не нужно путать идеологию и коммерцию. Идеология - важное направление, которое сохраняет нашу национальную идентичность. Вся идеология не должна превращаться в коммерцию. Современная аудитория предпочитает три вида кино. Те, кто пришел усталый с работы, смотрят «Келинку Сабину», снимают стресс. А молодежь любит с задних рядов смотреть боевики. И только оставшиеся смотрят национальное кино», - сказал С.Нарымбетов.









«По поручению Президента законопроект о казахской кинематографии в ноябре прошлого года был внесен в Мажилис. 26 декабря состоялась презентация изменений и дополнений в законодательство. На повестку дня вынесен вопрос о повышении качества национальных фильмов, в соответствии с современными требованиями. Для того, чтобы нашу кинематографическую отрасль признал мир, нужно принять самостоятельный закон. В действующем Законе «О культуре» кинематографу уделено только 6 статей. Согласно новому законопроекту предлагается создать Государственный фонд поддержки национального кино, предусмотреть налоговые льготы для казахского кино, создать единую систему учета фильмов, находящихся в прокате», - сказал депутат Бейбит Мамыраев.



Обсуждение законопроекта будет продолжено завтра.



Автор: Гульмира Госманали