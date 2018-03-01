В Казахстане повысят уровень готовности к терактам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков представил Кабинету министров проект госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане на 2018-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа соориентирована на целенаправленное противодействие носителям радикальных взглядов, а также насильственным проявлениям экстремистского характера и терроризма. Ее достижение будет реализовано путем решения четырех задач», - сообщил Нургали Билисбеков, выступая сегодня на заседании Правительства.

По его словам, снижение численности радикалов планируется через совершенствование мер профилактики религиозного экстремизма и терроризма, уменьшение влияния внешних факторов на радикализацию населения Казахстана.

«Степень эффективности проводимой работы будет измеряться целевыми индикаторами. Они предполагает динамику снижения лиц, подверженных радикальному влиянию. К радикалам мы относим тех, кто может иметь связи с международными террористическими организациями, быть их пособниками и потенциальными рекрутами, которые самостоятельно радикализовались под влиянием пропаганды экстремизма и терроризма и придерживаются идеи решения своих проблем насильственным путем», - рассказал он.

Между тем, госпрограмма предполагает оценку своевременности пресечения проведения терактов и других акций насильственного характера. «Она подразумевает собой эффективность, оперативную работу специальных государственных и правоохранительных органов. Это будет достигаться за счет совершенствования системы обеспечения их деятельности. Значение индикатора предполагает предупреждение и своевременное пресечение всех террористических и иных насильственных акций. Это достаточно серьезная планка», - считает Нургали Белисбеков.

Также предполагается оценка работы по совершенствованию системы реагирования на возможные насильственные экстремистские акции террористического характера, а также по минимизации и ликвидации их последствий. «Мы ожидаем, что уровень готовности к реагированию на такие проявления, а также минимизации и ликвидации их последствий, к концу 2022 года повысится практически до 95%. Уровень готовности сопряжен с материально-технической оснащенностью оперативных штабов по борьбе с терроризмом и их штатной укомплектованностью», - отметил зампредседателя КНБ.

Важным также являются оснащенность и укомплектованность служб по минимизации и ликвидации последствий терактов, а также степень антитеррористической защищенности уязвимых объектов. По словам замглавы КНБ, долю объектов, уязвимых в террористическом отношений, отвечающих соответствующим требованиям, планируется увеличить до 90%.

«Программой предусмотрено исполнение 80 мероприятий, из них 35 - специального характера. На их реализацию планируется выделить в течение 5 лет более 270 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 209,3 млрд, из местных - 6,7 млрд тенге. Расходы предусмотрены на оснащение специальных и правоохранительных органов современной техникой, вооружением и другими новейшими разработками, организацию профилактических мероприятий, а также повышение профессиональных навыков у сотрудников правоохранительных органов», - заключил он.

Как ранее сообщалось, некоторые вернувшиеся из Сирии казахстанцы продолжают придерживаться радикальных взглядов.