В Казахстане планируют снять запрет на молельные комнаты в аэропортах и вокзалах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют снять запрет на размещение молельных комнат в аэропортах, вокзалах и морских портах. Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важный элемент нашей работы - это широкий формат сотрудничества и открытый диалог с религиозными объединениями. При министерстве действует Экспертный совет по вопросам религии и Собрание руководителей, религиозных лидеров. Ежегодно проводится форум религиоведов, постоянными участниками этих диалоговых площадок выступают представители 12 конфессий, правозащитники и эксперты. Мы вместе разрабатываем подходы в религиозной политике, обсуждаем актуальные вопросы», - сказал Нурлан Ермекбаев на заседании Общественного совета, посвященном итогам деятельности ведомства.

Как отметил министр, в рамках этих площадок обсуждался новый проект концепции в религиозной сфере.



«В ходе сотрудничества с экспертным сообществом были введены инструкции по отмене запрета на расположение молельных комнат вблизи государственных организаций. Раньше такие комнаты нельзя было размещать ближе, чем на 300 метров, сейчас соответствующий приказ на завершающей стадии. Ожидаем, что в ближайшее время он выйдет, и такие ограничения пока останутся лишь для учебных заведений, кроме религиозных. Также новая инструкция снимает запрет на открытие молельных комнат в железнодорожных и автовокзалах, аэропортах и морских портах. Специальные места продажи религиозной литературы могут располагаться в любой местности кроме 300 метров вокруг учебных заведений», - пояснил Нурлан Ермекбаев.