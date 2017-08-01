В Казахстане ожидаются дожди с грозами, возможен град и шквал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -В Казахстане в понедельник, 14 августа, ожидаются дожди с грозами, возможен град и шквал, сообщается на сайте КЧС.

С прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на западе, северо-западе ночью и утром туман. На западе, юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана - погода без осадков.



В Кызылординской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер 15-20 м/с.



В Акмолинской области местами гроза, возможен град, шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с.



В Карагандинской области местами гроза, возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с.



В Костанайской области местами гроза, ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.



В Северо-Казахстанской области ночью местами гроза, туман.



В Актюбинской области местами гроза, ветер 18 м/с.



В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с.



В Западно-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.