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В Казахстане ожидаются дожди с грозами, возможен град и шквал

В Казахстане ожидаются дожди с грозами, возможен град и шквал
14 Августа 2017 03:34 117

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -В Казахстане в понедельник, 14 августа, ожидаются дожди с грозами, возможен град и шквал, сообщается на сайте КЧС.

 С прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на западе, северо-западе ночью и утром туман. На западе, юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана - погода без осадков.

В Кызылординской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами гроза, возможен град, шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами гроза, возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами гроза, ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью местами гроза, туман.

В Актюбинской области местами гроза, ветер 18 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
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