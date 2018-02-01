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В Казахстане обяжут доказывать преступное происхождение имущества для конфискации

28 Февраля 2018 13:26 772
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В Казахстане обяжут доказывать преступное происхождение имущества для конфискации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют обязать органы расследования доказывать преступное происхождение имущества в случаях его конфискации. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бкетаев, представляя законопроект по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третья группа поправок защищает права собственности во время конфискации имущества в уголовном процессе», - сказал Марат Бекетаев

Министр пояснил, что в практике были случаи, когда у осуждённых забирали квартиры, купленные на доходы, не связанные с преступной деятельностью.

«Теперь предлагается обязать органы расследования доказывать и обосновывать преступное происхождение имущества, а прокурора - проверять эти сведения», - подчеркнул Марат Бекетаев.

Фото: bragar.org.ua

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Ключевые слова: Минюст, Права человека,
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Автор:

Серик Сабеков

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