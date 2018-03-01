Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -11 °С
Алматы: 1 °С
USD 321.78 EUR 397.62
RUB 5.65 CNY 50.94
Скачать

В Казахстане обеспечат природным газом дополнительно 3 млн человек к 2030 году

16 Марта 2018 11:45 333
Поделиться:
В Казахстане обеспечат природным газом дополнительно 3 млн человек к 2030 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане обеспечат природным газом дополнительно 3 млн человек к 2030 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

ТЭЦ Астаны не откажется от угля из-за газификации
Вице-министр энергетики рассказал о строительстве газопровода «Сарыарка» Аким Алматы пообещал полностью газифицировать частный сектор до конца года

«В 2014 году Правительством утверждена Генеральная схема газификации РК на 2015-2030 годы. Согласно данной схеме предполагается достичь уровня газификации до 56% к 2030 году с текущих 47%. Это позволит обеспечить газом дополнительно 3 млн человек», - сказал вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на пресс-конференции в Правительстве .

По его словам, внутреннее потребление газа за годы независимости выросло в 1,5 раза - с 9 млрд кубометров в 1991 году до 13,8 млрд кубометров в 2017 году. Рост потребления газа коммунально-бытовыми предприятиями и населением обусловлен реализацией комплекса мероприятий, предусмотренной Генеральной схемой газификации РК.

«Хотелось бы отметить, что развитие газотранспортной инфраструктуры имеет важное стратегическое значение для экономики республики и обеспечения энергетической безопасности страны. Это также позволит улучшить экологическое и социальное состояние благосостояния населения страны», - добавил вице-министр.

Фото: edison.it

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Энергетика, Правительство РК, КАЗМЕДИА,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив