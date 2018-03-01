В Казахстане обеспечат природным газом дополнительно 3 млн человек к 2030 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане обеспечат природным газом дополнительно 3 млн человек к 2030 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2014 году Правительством утверждена Генеральная схема газификации РК на 2015-2030 годы. Согласно данной схеме предполагается достичь уровня газификации до 56% к 2030 году с текущих 47%. Это позволит обеспечить газом дополнительно 3 млн человек», - сказал вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на пресс-конференции в Правительстве .

По его словам, внутреннее потребление газа за годы независимости выросло в 1,5 раза - с 9 млрд кубометров в 1991 году до 13,8 млрд кубометров в 2017 году. Рост потребления газа коммунально-бытовыми предприятиями и населением обусловлен реализацией комплекса мероприятий, предусмотренной Генеральной схемой газификации РК.

«Хотелось бы отметить, что развитие газотранспортной инфраструктуры имеет важное стратегическое значение для экономики республики и обеспечения энергетической безопасности страны. Это также позволит улучшить экологическое и социальное состояние благосостояния населения страны», - добавил вице-министр.

Фото: edison.it