АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане набирает популярность медицинский туризм. Стоимость операции по аорто - коронарному шунтированию в республике - 10 тысяч долларов, в европейских странах - 50 тысяч евро, а в США - около 100 тысяч долларов. Причина, по которой иностранцы едут в Казахстан для проведения операции на сердце не только в низкой цене, но и качество работы, сообщает ortcom.kz

Казахстанские клиники не уступают западным по уровню технической оснащенности и медицинским новациям. В Национальном научном кардиохирургическом центре внедрена технология, позволяющая запустить искусственный левый желудочек сердца. Благодаря этому Казахстан вошел в число 22 лучших стран мира по хирургическим инновациям.

Как отметила на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева, на сегодня в Национальном кардиохирургическом центре установлено 208 устройств для проведения такой операции.

О развитии в республике медицинского туризма свидетельствует проведение операций для 212 иностранных пациентов из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья с 2012 года.

По мнению вице-министра, данный индикатор однозначно является критерием развития кардиохирургии и привлекательности кардиохирургической службы.

Операция по пересадке сердца проводится только для граждан Казахстана, подчеркнул в ходе пресс-конференции председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», известный кардиохирург Юрий Пя. «К нам приезжают пациенты из других стран, в частности, из Кыргызстана, Узбекистана, России. Есть из дальнего зарубежья. Это тоже признание уровня медицины», - отметил Юрий Пя.

С начала принятия Правительством программы развития кардиохирургии и кардиологии в 2007 -2009гг., по программе «Болашак» в разных странах была подготовлена целая плеяда молодых специалистов. Большинство из них вернулось и успешно работают в кардиохирургических, кардиологических центрах нашей страны. «Такие специалисты работают в каждом региональном центре. Причем, их у нас по нескольку - и в области кардиохирургии, и в области кардиологии», - сказал он.

По информации спикера, подготовка кардиохирургов начата и в Казахстане - открыта резидентура в национальном кардиохирургическом центре и в национальном научно-медицинском центре, а также республиканских центрах - к примеру, в медицинском центре имени Сызганова. Как поделился врач, практикующий хирург приступает к проведению операций на сердце, в среднем, через 10 лет после подготовки.