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В Казахстане на автокредитование могут дополнительно выделить 10 млрд тенге

В Казахстане на автокредитование могут дополнительно выделить 10 млрд тенге
12 Июня 2017 14:20 568

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На автокредитование Правительство может выделить дополнительно 10 млрд тенге. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи министру задали вопрос о том, будет ли продолжена программа автокредитования, пользующаяся большой популярностью у населения. На что министр сообщил, что программа будет и дальше действовать.

«Эта программа начала работать два года назад. Из бюджета Правительство выделило на ее реализацию 26 млрд тенге. Благодаря этому, более 9 тысяч казахстанцев приобрело новые автомобили, что составляет 30% от общего объема продаж. Эти кредиты были выданы на 5-6 лет. Эти деньги теперь будут возвращаться в банки в течение 1-2 лет. Финансовые средства банкам были выделены на 20 лет. В текущем году мы попросили  Правительство выделить на эти цели дополнительно 10 млрд тенге», - добавил  Женис Касымбек. 

Ключевые слова: Транспорт, Другие государственные органы, КАЗМЕДИА,
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