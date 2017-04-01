В Казахстане могут отменить повторные экзамены при просрочке водительских прав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Законопроект «О внесении изменений в Закон РК «О дорожном движении» рассмотрели депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК были обсуждены поправки в законодательство «О дорожном движении», инициированные депутатами с участием представителей уполномоченных органов.

Как сообщил мажилисмен Канат Мусин, сначала депутаты рассматривали более 120 поправок, в итоге их осталось 55.

«Поскольку часть поправок была отозвана самими депутатами в результате обсуждений, часть поправок рабочей группой не была принята», - сказал Канат Мусин.



В частности, депутаты предлагают при просрочке водительских прав не сдавать повторно экзаменов, снизить административные штрафы за нарушение ПДД, исключить запрет пассажирам покидать автотранспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения, разрешить водителю осуществлять фото- и видеосъемку действий сотрудника полиции при проверке документов.



Предполагается, что фото- и видеосъемка может быть использована в суде как доказательство.