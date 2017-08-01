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В Казахстане будут предлагать новые услуги в области интернет-рекламы

В Казахстане будут предлагать новые услуги в области интернет-рекламы
17 Августа 2017 14:42 107

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа компаний LINKPROFIT, являющаяся одним из лидеров международного рынка performance marketing, выходит на рынок Казахстана. Performance Marketing - это комплекс digital-инструментов с измеряемыми показателями эффективности, работающий на основе маркетинговой стратегии, главной целью которой является увеличение количества заявок, звонков, лидов, т.е. продаж.

«Данное событие, несомненно, является логичным этапом успешного развития бизнеса нашей компании, - отметил генеральный директор LINKPROFIT, Дмитрий Юхневич. - За 4 года своего существования, компания стала безусловным лидером российского финансового сектора CPA, и выход на казахстанский рынок соответствует нашему плану международной экспансии. Мы провели ряд пилотных проектов на территории Казахстана и увидели положительную реакцию рынка. Теперь мы готовы произвести полноценный запуск. На рынке Казахстана практически не знакомы с моделью CPA. Мы понимаем, что нам придется объяснять, что это такое и убеждать клиентов протестировать данную модель. Наша компания готова предложить его игрокам мировые стандарты работы в Performance Marketing».

В Казахстане будут предлагать новые услуги в области интернет-рекламы 

Интернет-реклама в Казахстане сейчас переживает становление. Объем рынка рекламы по данным TNS Gallup составляет порядка 40 млрд. тг. ($121.2 млн). Однако доля digital рекламы составляет всего 8-9%. LINKPROFIT предоставит комплексные решения digital коммуникаций, профессиональную оптимизацию и постоянный мониторинг рекламных кампаний, а также внесет передовые рекламные и маркетинговые технологии, такие как Marketplace и BigData.

  

 

 

 

Ключевые слова: Интернет,
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