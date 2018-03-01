В Казахстане будет построен первый патронный завод

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство и запуск первого казахстанского патронного завода - такая задача поставлена перед АО «Казтехнологии», являющегося подведомственной организацией Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме реализации этого масштабного отечественного проекта, мы занимаемся промышленной утилизацией неиспользуемых в Вооруженных Силах и других силовых структурах боеприпасов, а также буровзрывной деятельностью», - рассказал председатель правления АО «Казтехнологии» Талгатбек Айткужинов.

По словам руководителя предприятия, к настоящему времени, на арсеналах и базах республики скопилось огромное количество боеприпасов, не пригодных к боевому применению из-за их технического состояния. Дальнейшее хранение таких боеприпасов повышает взрывоопасность объектов, и как следствие, требует дополнительных затрат на их хранение.

«За последние годы проблема утилизации боеприпасов стала актуальной в связи с участившимися случаями чрезвычайных происшествий на складах и арсеналах для хранения боеприпасов. Были случаи взрывов боеприпасов в Российской Федерации, Украине, и, к сожалению, у нас, в Республике Казахстан. Поэтому утилизация боеприпасов необходима для обеспечения взрывобезопасности складов, сокращения средств, выделяемых из республиканского бюджета на хранение боеприпасов с истекшим сроком и неиспользуемых в Вооруженных Силах и других силовых структурах РК. Более того, хотел бы отметить, что доход от реализации продуктов утилизации поступает в республиканский бюджет», - отметил Айткужинов.

Как стало известно, в настоящее время производственные работы осуществляются на двух участках утилизации боеприпасов, расположенных в селе Отар Жамбылской области и городе Арысь в Южно-Казахстанской области. В процессе утилизации боеприпасов задействовано около 200 высококвалифицированных инженерно-технических специалистов и производственных работников.

«Благодаря их усилиям в нашей компании созданы уникальные технологии в области утилизации артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня, инженерных боеприпасов, патронов к стрелковому оружию и ручных гранат. Нашим предприятием утилизировано более 2 млн. единиц артиллерийских боеприпасов, более 10 млн. штук патронов к стрелковому оружию и порядка 50 тыс. инженерных боеприпасов», - говорит руководитель АО «Казтехнологии».

Что касается патронного завода, который строится в городе Караганде, необходимо отметить, что ответственная задача была поставлена Верховным Главнокомандующим - Президентом РК. И запуск патронного завода для нужд армии и страны так же важен, как и экономический и социальный эффект, который ожидается от реализации данного проекта, рассказывает Талгатбек Айткужинов.

Строительство завода, которое осуществляет ТОО «Steel manufacturing», (дочерняя организация АО «Казтехнологии» МОАП РК), ведется в соответствии с утвержденным графиком на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» Карагандинской области.

«С точки зрения развития экономики региона, то запуск завода, конечно же, станет импульсом к развитию других отраслей промышленности. Социальный эффект также будет положительным, так как будут созданы новые рабочие места для наших граждан. Также новый патронный завод даст возможность быть независимыми от стран-поставщиков, сможет обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать свою продукцию на внешние рынки», - подчеркнул руководитель АО «Казтехнологии».

Отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ» об особенностях буровзрывных работ, которыми занимается предприятие, Т. Айткужинов сделал экскурс в историю.

Оказывается, еще в 1947 году Постановлением Совета Министров СССР был образован всесоюзный трест по взрывным работам «Союзмелиовзрыв». В 1958 году распоряжением Совета Министров Казахской СССР «Союзмелиовзрыв» реорганизован в самостоятельный «Государственный специализированный трест по производству буровзрывных работ «Казахвзрывпром» для выполнения буровзрывных и специальных взрывных работ на территории Казахстана.

В 2001 году постановлением Правительства РК республиканское госпредприятие «Казахвзрывпром» было реорганизовано в акционерное общество со стопроцентным участием государства в уставном капитале - АО «Казахвзрывпром» с филиалами в регионах, и в 2014 году постановлением Правительства РК АО «Казахвзрывпром» было переименовано в АО «Казтехнологии».

«На сегодняшний день для осуществления буровзрывной деятельности у нашего предприятия существуют четыре филиала: «Алматывзрывпром», «Югвзрывпром», «Костанайвзрывпром», «Запказвзрывпром». Учитывая более чем полувековой опыт, у нас тоже имеются определенные планы по реанимации этого вида деятельности, в том числе путем привлечения частных инвестиций», - сказал председатель правления АО «Казтехнологии».

Говоря о перспективах и планах развития компании, Т. Айткужинов отметил, что ключевыми рынками в ближайшей перспективе станут рынки вооружения (боеприпасов), буровзрывных и взрывных работ.

«В целях развития отечественного оборонно-промышленного комплекса мы сейчас рассматриваем возможность диверсификации нашей деятельности в сторону производства, модернизации и ремонта боеприпасов, производства собственных промышленных взрывчатых веществ путем внедрения передовых технологий, формирования и развития собственной научной базы, кадрового потенциала и инфраструктуры, привлечения иностранных инвестиций», - отметил руководитель АО «Казтехнологии».



Фото: m.pikabu.ru