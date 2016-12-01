В казахском языке появится до 27 тыс новых терминов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральном аппарате партии «Нұр Отан» состоялось очередное заседание Республиканского совета «Мирас» под председательством депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, партийного куратора по направлению «Единство и согласие» предвыборной программы партии Маулена Ашимбаева, сообщает пресс-служба партии.

На заседании обсуждены промежуточные итоги работы республиканских ономастической и терминологической комиссий, созданных при Правительстве РК, а также подведены итоги деятельности совета «Мирас» в 2016 году и намечены планы на следующий год.

Вице-министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова отметила, что по республике было переименовано 1348 населенных пунктов, 6 городов, 1305 учреждений образования, культуры и спорта, 7958 названий улиц и проспектов. До 2011 года количество утвержденных терминов составило порядка 10 тысяч, в 2015 году утверждено 3 тысячи терминов, в этом году - более 5 тысяч. Общее количество терминов, утвержденных комиссией, составило 18 тысяч, в настоящее время, в рамках государственной программы, планируется довести это число до 27 тысяч терминов.



- Практика переименования населенных пунктов, улиц, в целом географических объектов, началась в Казахстане с самого момента обретения независимости. Это общий процесс для всего постсоветского пространства, и Казахстан в данном случае не уникален, - сказала она.



Публицист, культуровед Серик Ергали отметил, что в Казахстане нужно создать Институт терминологии.



- Данный институт должен заработать при лингвистических центрах и кафедрах. Главной задачей его станет выработка предложений и инициатив по развитию терминологии, как науки, - сказал он.



Также предлагалось провести инвентаризацию и полную опись объектов, требующих переименования по всем регионам. В первую очередь должны подвергаться переименованию объекты, отражающие советскую идеологию (советизмы) и дореволюционный идеологический субстрат. По мнению экспертов, необходимо переименовать улицы, носящие имена «спорных» исторических личностей, что вызывает протест в обществе - Ленин, Мирзоян, Киров, Таран и других. Также предложено переименовать нейтрально-бытовые названия: Вокзальная, Дорожная, Угольная, Вагоноремонтная, Совхозная и другие. При переименовании необходим учет этнических особенностей региона.



Отмечалось, что целесообразно рассмотреть возможность внедрения названий в целом для таких объектов, как аэропорты, кварталы и дома, школы, больницы, стадионы, шоссе и другое. За рубежом, например, аэропорты часто носят имена исторических личностей, символизирующих страну - де Голль, Кеннеди и другое. Также эксперты говорили о том, что сложившаяся практика присвоения названий домам и кварталам со стороны застройщиков бывает не всегда адекватна казахстанским реалиям, к примеру, Миланский квартал, Авеста, Бавария, Мисон, Семь бочек и другие.